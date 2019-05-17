Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK-Ceyhun ÖZER/ ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gideceği iddia edilen B.Ö.'yü kalaşnikof tüfekle yakaladı. Olay, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor’un Turbeyler Taraftar Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’ü 2018’de silahla yaralayan firari şüpheli B.Ö’nün Ceyhan ilçesinde olduğu ihbarını aldı. B.Ö.'nün burada kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gittiğini öğrenen ekipler harekete geçti. Şüphelinin otomobili Mithatpaşa Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi. B.Ö. ve yanındaki S.O isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Ö. tutuklandırken, S.O. serbest bırakıldı.



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