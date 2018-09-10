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Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Hendek ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikayı, Kalaşnikof tüfekle kurşun yağmuruna tutan ve güvenlik görevlisini rehin alan bir kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikayı, Kalaşnikof tüfekle kurşun yağmuruna tutan ve güvenlik görevlisini rehin alan bir kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Olay, sabah erken saatlerde Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, sabah saatlerinde fabrikaya doğru Kalaşnikof tüfekle, 40 - 50 el ateş etti. Silah seslerini duyanlar büyük korku yaşadı.
Saldırgan daha sonra kendisine müdahale etmek isteyen fabrikanın güvenlik görevlisini rehin aldı. İhbarların ardından Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün ve çok sayıda ekip olay yerine geldi. İlçe Jandarma Komutanı Kün, kendisinin de dahil olduğu operasyonla Kalaşnikoflu saldırganı etkisiz hale getirerek kelepçeledi.
Saldırgan Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, fabrikanın camları ve çevrelerinde çok sayıda kurşun izi olduğu görüldü. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan saldırganın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Saldırganın neden fabrikaya ateş açtığı konusunda bilgi verilmedi.

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Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldıKalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldıKalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı

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