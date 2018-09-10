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Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kalaşnikofla fabrikayı kurşun yağmuruna tutan K.B.

Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)

TUTUKLANDI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kalaşnikofla fabrikayı kurşun yağmuruna tutan K.B. (43), jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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