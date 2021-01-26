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  4. Kalaşnikofla haraç isteyen zanlının evi cephanelik gibi

Kalaşnikofla haraç isteyen zanlının evi cephanelik gibi

26.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Adana’da haraç istediği, vermeyenlerin de iş yerlerine uzun namlulu silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı evinde yakalanırken, yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 1 tüfek , çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Emre H.

Adana’da haraç istediği, vermeyenlerin de iş yerlerine uzun namlulu silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı evinde yakalanırken, yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 1 tüfek , çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Emre H. isimli şahsın iş yerlerinden haraç istediğini, vermeyenlerin dükkanlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettiğini belirledi. Polis bu tespit üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başaltı. Zanlının merkez Seyhan ilçesinde bir evde olduğunu tespit eden polis baskın yaptı. Zanlı yakalanırken evde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 1 tüfek, 1 çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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