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  4. Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi

Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi

06.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı.

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı. Tutuklanan zanlının "doğada atış yapacaktım" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 karayolunda 3 Ocak günü meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polisin de peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, otomobilden çıkarak kaçtı. Zanlılar Sakarya Mahallesinde ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Polis zanlıların kaçtığını görünce hemen telsizden yardımcı ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat, yunus, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elleri tetikte zanlıların kaçtığı metruk ev ve bahçeleri didik didik aradı. Bu sırada görgü şahitleri de zanlıların kaçtığı yönü söyledi. Polis eli tetikte arama yaparken Mustafa O. isimli zanlının damdan kaçarken bastığı yerin çökmesi sonucu düştüğünü tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı düşüp saklandığı yerde yakaladı.
Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve "neden kaçtın" diye soran basın mensuplarına "Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm" diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.
Polis kaçan iki zanlıyı yakalamak için Sakarya Mahallesi’nde 3 sokağı kapatarak bütün metruk binaları tek tek aradı. Uzun namlulu silahlarla ekip uzun süre arama yaptı. Zanlıların kaçabileceği binalara polis tırmanarak girip arama yaptı. Ancak polis ekipleri isminin Mehmet Ö. olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin izine rastlayamadı. Polis bir taraftan da otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilde 1 çelik yelek ve pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan Mustafa O.’nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi’ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanan Mustafa O. ifadesinde uzun namlulu silahın kendisinin olduğunu kabul edip "doğada atış yapmak için aldım" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis kaçan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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