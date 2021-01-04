HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalaşnikoflu, çelik yelekli şahıslara film gibi takip

Kalaşnikoflu, çelik yelekli şahıslara film gibi takip

04.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan 3 zanlının kullandığı otomobil kaza yaparken, zanlılardan biri özel harekat polisinin de mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı.

Adana’da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan 3 zanlının kullandığı otomobil kaza yaparken, zanlılardan biri özel harekat polisinin de mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı. Olayda, uzun namlulu silah, pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polisin de peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, otomobilden çıkarak kaçtı. Zanlılar Sakarya Mahallesi’nde ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Özel harekat, yunus ve asayiş ekipleri sevk edildi
Polis zanlıların kaçtığını görünce hemen telsizden yardımcı ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat, yunus, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elleri tetikte zanlıların kaçtığı metruk ev ve bahçeleri didik didik aradı. Bu sırada görgü şahitleri de zanlıların kaçtığı yönü söyledi. Polis eli tetikte arama yaparken Mustafa O. isimli zanlının damdan kaçarken bastığı yerin çökmesi sonucu düştüğünü tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı düşüp saklandığı yerde yakaladı.

"Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm"
Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve “neden kaçtın” diye soran basın mensuplarına “Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm” diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.

Eller tetikte her yer arandı
Polis kaçan iki zanlıyı yakalamak için Sakarya Mahallesi’nde 3 sokağı kapatarak bütün metruk binaları tek tek aradı. Uzun namlulu silahlarla ekip uzun süre arama yaptı. Zanlıların kaçabileceği binalara polis tırmanarak girip arama yaptı. Ancak polis ekipleri isminin Mehmet Ö. olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin izine rastlayamadı. Polis bir taraftan da otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilde 1 çelik yelek ve pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan Mustafa O.’nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi’ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararıYargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

4 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Tunceli’de sis denizi, şehir kayboldu

Sis denizi! Şehir adeta kayboldu

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum

Kocasını takip etti, özel görüntülerini çekip mahkemeye sundu! Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.