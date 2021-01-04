Kalaşnikoflu, çelik yelekli şahıslara film gibi takip

Özel harekat, yunus ve asayiş ekipleri sevk edildi Polis zanlıların kaçtığını görünce hemen telsizden yardımcı ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat, yunus, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elleri tetikte zanlıların kaçtığı metruk ev ve bahçeleri didik didik aradı. Bu sırada görgü şahitleri de zanlıların kaçtığı yönü söyledi. Polis eli tetikte arama yaparken Mustafa O. isimli zanlının damdan kaçarken bastığı yerin çökmesi sonucu düştüğünü tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı düşüp saklandığı yerde yakaladı.

"Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm"

Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve “neden kaçtın” diye soran basın mensuplarına “Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm” diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.

Eller tetikte her yer arandı

Polis kaçan iki zanlıyı yakalamak için Sakarya Mahallesi’nde 3 sokağı kapatarak bütün metruk binaları tek tek aradı. Uzun namlulu silahlarla ekip uzun süre arama yaptı. Zanlıların kaçabileceği binalara polis tırmanarak girip arama yaptı. Ancak polis ekipleri isminin Mehmet Ö. olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin izine rastlayamadı. Polis bir taraftan da otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilde 1 çelik yelek ve pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa O.’nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi’ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

