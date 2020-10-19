Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada

Jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri çeşitli iletişim kanallarıyla irtibat kurarak buldukları müşterilere pazarlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kameraya yansıyan operasyon anında, evde Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfek, bir aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.C. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasa dışı yollarla İstanbul’a getirdikleri ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak müşterilerine pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan E.C.’nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekânlar ve araçlar tek tek belirlendi. Jandarma ekipleri E.C. liderliğindeki organize suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için sevkiyatlarda kullandıkları araçları yakın takibe aldı. Örgüt üyelerinden M.K.’nın uyuşturucu madde yüklü aracı bir otoparka getirerek park ettiği ve anahtarlarını otopark güvenlik görevlisine bıraktığı, yaklaşık 1 saat sonra ise bir başka örgüt üyesi B.E. tarafından söz konusu aracın alınarak mal teslim yerine götürüldüğü esnada jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Tahsilatlarda kullanılan Kalaşnikof ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Organize Suç örgütünün kullandığı Büyükçekmece’deki evde yaptıkları aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kg. uyuşturucu madde Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kg. uyuşturucu madde Scunk ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. E.C., B.E., M.K., Y.C. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Örgüt üyesi cezaevi firarisi çıktı

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konuldu. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturma ile örgüt üyesi M.G.’nin Adam Öldürmek Suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığını, ele geçirilen silahın ise tahsilatlarda kullanıldığını belirledi. Organize Suç Örgütü mensubu 5 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

