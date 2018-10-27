Kalay ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

İSTANBUL (AA) - Kırk yılı aşkın süredir kalaycılıkla geçimini sağlayan ve ömrünün sonuna kadar mesleğini devam ettirmek isteyen Lütfü Eyüboğlu (61), işi öğretecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Fatih'te Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen dükkanında mesleğine devam eden Eyüboğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Babasının satın aldığı dükkan sayesinde hikayelerinin başladığını ve kalay ateşini burada tüttürdüklerini dile getiren Eyüboğlu, kalaycılık mesleğinin günümüz şartlarına yenik düştüğünü ve giderek azalarak neredeyse bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Eyüboğlu, "1950 senesinde babam bu dükkanı satın aldı. Daha önce babam da burada çıraklık yapıyordu. Zaman zaman beni yanına çağırıp mesleği öğretiyordu. Babam her fırsatta 'Dükkanın geleceği sende' derdi. O rahmetli olunca dükkanı bana ve iki ustama bıraktı. İstanbul genelinde 72 usta vardı. Hepsi gitti, geriye bir ben kaldım" diye konuştu.

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- "Bu ateş yanmaya devam edecek"

Artık kalay yapacak usta bulunamadığını vurgulayan Eyüboğlu, yeni nesillere kalaycılığı öğretmek istediğini ancak iki çocuğunun dahi mesleği öğrenmek istemediğini dile getirerek, şöyle devam etti: