Kalaycı Mehmet Usta, 45 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

MELİKE KINACI - Konya'da yaşayan ve geçimini kalaycılıkla sağlayan Mehmet Kalender, emekle ve sevgiyle 45 yıldır sürdürdüğü mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

Tarihi Aziziye Camisi yakınında 45 yıldır aynı sokakta kalaycılık yapan 55 yaşındaki Kalender, mesleğe 10 yaşındayken çırak olarak başladı.

Konya'da yetişen son kalaycılardan olan Kalender, işi öğrendikten sonra ustalaştı ve mesleğinden elde ettiği kazançla 3 çocuğunu büyüttü.

Kentte mesleğini sürdüren son üç kalaycıdan biri olan Mehmet Usta, hem mesleğin devamını hem de sağlık için evlerde bakır ürünler kullanılmasını istiyor.

Mehmet Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırak olarak başladığı kalaycılıkta 45 yılı devirmesini mesleğine olan sevgisine bağladığını söyledi.

Çalışma azmini "Severek çalışan yorulmaz" sözleriyle dile getiren Kalender, "Baba mesleği değildi ama bir ustanın yanında başladım. İşi de çok sevince devam ettim. Bir işi sevmeyerek yaparsan o iş seni yorar. Bu iş çok şükür beni yormuyor, çünkü severek yapıyorum." dedi.