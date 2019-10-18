Kalaycılığa ilk başladığı günlerde çok az iş geldiğini ancak pes etmediğini ve mesleğini bırakmayı düşünmediğini ifade eden Yüksel, son zamanlardaki talep yoğunluğunun mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğin bütün inceliklerini kalay ustalarından öğrendiğini ve kendine ait küçük bir tezgah açarak işe başladığını belirterek, "Kalaycılık bir sevdadır, ateşle oynamak beni kendine çekti. Zaman içinde kendimi geliştirdim, profesyonel olarak sürdürüyorum. Kalaycılık sevmeden yapılabilecek bir iş değil." diye konuştu.

Yaptığın işin zorluklarını "ateşle oynamak" olarak değerlendiren Yüksel, severek yaptığı işinde son yıllarda bakır mutfak ürünlerine yönelik talep artışını insanların "özüne dönüşü" olarak değerlendiriyor.

Bakır eşyalara ilginin her geçen gün arttığını aktaran Yüksel, şunları dile getirdi:

"Eskiden sadece bakır eşyaları hurda olarak alıyorduk. İyi olanları tamir edip içini kalay yaparak satıyordum. Şimdi ise hem gelip kalaylı tencere, tava alıyorlar hem de evlerindeki bakır ürünleri getirip kalaylatıyorlar. Önceleri haftada bir kalay ocağını yakarken artık her gün ocağı yakarak kalay yapıyorum. Son dönemlerde ise talep patlaması oldu. Her gün kalay yapıyorum desem yeridir. Gittikçe de fazlalaşıyor. İnsanlar artık özüne dönmeye başladı. Bu bakır işini insanlara unutturmuşlardı fakat bakırla yapılan lezzetli ve sağlıklı yemekler insanların ilgisini yeniden bakıra çekti."

Gençlerin de bakır mutfak eşyalarına talep gösterdiğini ifade eden Yüksel, bunun kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Yiyecek ve içecekler için kullanılan bakır kapların sağlıklı olduğunu söyleyen Yüksel, "Bunu kullanan insanlar da fark ediyor. Buraya gelen insanlar bakıra karşı eski özlemlerini de dile getiriyor. İnsanlar kalay yaptırmanın yanında bizden bakır kaplar da alıyor." diye konuştu.

Kalaycılığın Türk kültüründeki yerinin unutturulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken mesleklerden olduğuna işaret eden Yüksel, bakırcılık ve kalaycılıkla ilgili kursların açılmasını istedi.

