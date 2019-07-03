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Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bakır eşyaların yerini alüminyumun almasıyla birlikte Sungurlu'da kalaycılık mesleği son demini yaşıyor. 1960'lı yıllarda 50-60 civarında kalaycı bulunan İlçede şu anda son usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bakır kapların kullanımının azalmasıyla birlikte bu eşyaları kalaylattırmaya gelen insanların da neredeyse bitme noktasına geldiği ilçede, Akçay Mahallesindeki atölyesinde kalay işlemeye devam eden Şahin Baranlıoğlu (71), 10 yaşında başladığı kalaycılık mesleğinden 61 yıldır vazgeçemediğini söyledi.

Mesleğini çok sayıda kişiye öğretmesine rağmen çoğunun devam ettirmediğini ifade eden Baranlıoğlu, "Mesleğe başladığım ilk yıllarda hemen hemen her evde bakır ürünü bulunuyordu. Bunlar da tabii ki bizim işimize olumlu bir şekilde yansıyordu" dedi.
İnsanların bakırı artık süs eşyası olarak kullandığını hatırlatan Şahin Baranlıoğlu, "Şu anda kalayını yaptığımız ürünlerin büyük bir bölümünü insanlar şark köşelerinde süs eşyası olarak kullanıyor. Sungurlu'da önceden 60'a yakın bu işi yapan usta vardı. Şimdi tek kişi kaldım. Bu mesleğin nice yıllar devam ettirilmesini isterdim ama çalışmak isteyen insan kalmadı. Mesleğin son temsilcilerinden biri olmak beni üzüyor" şeklinde konuştu.
Baranlıoğlu, "10 yaşında kalaycılığa başladım, her zaman severek ve isteyerek yaptım. Ancak işlerimiz eskisi gibi değil. Kalaycılık Türkiye'de olduğu gibi Sungurlu'da da tarihe karışıyor. Bakır kaplar, insan sağlığı açısından alüminyum ve diğer ürünlerden yapılmış kaplara göre daha iyi ama her nedense tercih edilmiyor" diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
bakir Kalaycı

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