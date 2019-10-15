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Kalben, Trump Cadde’ye geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kalben, 26 Ekim Cumartesi günü Trump Cadde’de konser verecek.

Kalben, Trump Cadde’ye geliyor

İSTANBUL , (DHA) - Şarkıcı Kalben, 26 Ekim Cumartesi günü Trump Cadde’de konser verecek. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde, 26 Ekim Cumartesi günü Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla özellikle gençlerin gözdesi olan Kalben’i ağırlayacak.

Özgün yorumu ve farklı tarzıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kalben, dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en güzel şarkılarını AVM’nin ziyaretçileri için söyleyecek.

Trump Cadde’de saat 19.00’da başlayacak konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

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