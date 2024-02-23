HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kalbi Bu Ülke İçin Atan Algida Türkiye, Türkiye İçin Mutluluğu 1990'dan Beri Türkiye’de Üretiyor

Kalbi Bu Ülke İçin Atan Algida Türkiye, Türkiye İçin Mutluluğu 1990'dan Beri Türkiye’de Üretiyor

23.02.2024 18:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Algida Çorlu fabrikası kapılarını 34 yıl önce “Türkiye için mutluluk üretmek” amacıyla açtı ve 2013’te Konya fabrikasının da üretime başlamasıyla bu mutluluğu çoğalttı. Bugün 7’den 70’e ve Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’nin dondurması olmayı başaran Algida’nın tamamı yerli üretim olan lezzetlerinin arkasında büyük bir ailenin emeği var.

Kalbi Bu Ülke İçin Atan Algida Türkiye, Türkiye İçin Mutluluğu 1990'dan Beri Türkiye’de Üretiyor

Algida Türkiye demek Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan 2000’e yakın çalışma arkadaşımız, sütüyle, fındığıyla, fıstığıyla, meyveleriyle ürünlerimize lezzet katan çiftçilerimizden dolap, şemsiye, ambalaj gibi pek çok malzememizi üreten 200’e yakın tedarikçimiz, 125 binden fazla perakendeci iş ortağımız, Türkiye çapına yayılan 128 yerli distribütör şirket ortağımız demek.

Ekran Resmi 2024-02-23 18.13.06

Bu büyük ailenin emekleri sayesinde her yıl ortalama 19 milyon evde 60 milyon kişi dondurma ile buluşuyor. Trakya’nın en büyük yatırımlarından biri olan Çorlu Algida fabrikası 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından birisi konumunda. Türkiye’nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 80’inden fazlasını gerçekleştiren Algida, elde ettiği döviz girdisi ile Türkiye dış ticaret açığı için de katkı sağlıyor. Ayrıca yerli tedarikçilerinin de yurt dışına ihracat yapmalarına da destek oluyor. Kalbi Türkiye için atan bir marka olarak 34 yıldır Algida yarattığı bu ekonomik değerin yanı sıra eğitim, kültür, turizm, spor, çevre ve dezavantajlı gruplar için de hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları ile sayısız çalışmanın destekçisi olmanın da onurunu taşıyor.

Ekran Resmi 2024-02-23 18.14.02

Algida Türkiye’nin mensubu olduğu Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteriyor. İsmindeki “Türk” ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., tamamına yakını Türk çalışanlarıyla, İstanbul, Çorlu ve Konya’daki bulunan 4 fabrikasında ürettiği ve ihraç ettiği ürünler aracılığıyla halkımızın gıda, kişisel bakım, ev bakım, çamaşır ve hijyen alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor, aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 2017 yılında faaliyete geçen Konya fabrikası, Konya’daki en büyük yatırım olmakla birlikte Türkiye’de Tüketici Ürünleri sektöründe tek seferde yapılmış en büyük yabancı doğrudan sermaye yatırımı olmuştur. Unilever küresel ölçekte ise; 200’e yakın ülkede, 400’den fazla markayla her gün 3.4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli, yüzde 100 halka açık, yüzbinlerce insanın hisselerine sahip olduğu şeffaf bir şirket.

Algida Türkiye büyük ailemizle ve nesilden nesile sevilen ürünlerimizle Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor.

Ekran Resmi 2024-02-23 18.14.52

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ömer Özkan'dan kafa ve beyin nakli yorumu! ''Mümkün olabilecek'Prof. Dr. Ömer Özkan'dan kafa ve beyin nakli yorumu! ''Mümkün olabilecek'
AK Parti görevlisinin üyelik teklifine Ekrem İmamoğlu'ndan esprili yanıt! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'AK Parti görevlisinin üyelik teklifine Ekrem İmamoğlu'ndan esprili yanıt! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'
Twitch'e erişim engeli getirildi!Twitch'e erişim engeli getirildi!
Anahtar Kelimeler:
algida mutluluk
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'ı eleyen S. Prag'a kura şoku! 'İyi ki yenilmişiz'

Galatasaray'ı eleyen S. Prag'a kura şoku! 'İyi ki yenilmişiz'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

ÖZEL | MYNET gündeme getirmişti! Adnan Oktar’ın avukat organizasyonu bu kararla çöktü artık kayıt altına alınacak

ÖZEL | MYNET gündeme getirmişti! Adnan Oktar’ın avukat organizasyonu bu kararla çöktü artık kayıt altına alınacak

Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem!

Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem!

Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Diğer Haberler

AK Parti görevlisinin üyelik teklifine Ekrem İmamoğlu'ndan esprili yanıt! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

AK Parti görevlisinin üyelik teklifine Ekrem İmamoğlu'ndan esprili yanıt! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

Sevgilisinin evinde feci şekilde can vermişti! Korkunç olayın bilirkişi raporu çıktı

Sevgilisinin evinde can vermişti! Korkunç olayın bilirkişi raporu çıktı

Sıcak havayı gören sahile akın etti

Sıcak havayı gören sahile akın etti

Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem! 'İstanbul ya da Marmara depremi değil; beklenen Anadolu depremi'

Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem!

Epilepsi hastası kız çocuğuna komşusundan cinsel istismar! Dudağından öperken görünce iğrenç olay ortaya çıktı

Epilepsi hastası kız çocuğuna komşusundan cinsel istismar

Eşi ve çocuğunun yanında fırça sapıyla dövüldü! Saldırı anları kamerada

Eşi ve çocuğunun yanında fırça sapıyla dövüldü! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.