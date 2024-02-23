Kalbi Bu Ülke İçin Atan Algida Türkiye, Türkiye İçin Mutluluğu 1990'dan Beri Türkiye’de Üretiyor

Algida Türkiye demek Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan 2000’e yakın çalışma arkadaşımız, sütüyle, fındığıyla, fıstığıyla, meyveleriyle ürünlerimize lezzet katan çiftçilerimizden dolap, şemsiye, ambalaj gibi pek çok malzememizi üreten 200’e yakın tedarikçimiz, 125 binden fazla perakendeci iş ortağımız, Türkiye çapına yayılan 128 yerli distribütör şirket ortağımız demek.

Bu büyük ailenin emekleri sayesinde her yıl ortalama 19 milyon evde 60 milyon kişi dondurma ile buluşuyor. Trakya’nın en büyük yatırımlarından biri olan Çorlu Algida fabrikası 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından birisi konumunda. Türkiye’nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 80’inden fazlasını gerçekleştiren Algida, elde ettiği döviz girdisi ile Türkiye dış ticaret açığı için de katkı sağlıyor. Ayrıca yerli tedarikçilerinin de yurt dışına ihracat yapmalarına da destek oluyor. Kalbi Türkiye için atan bir marka olarak 34 yıldır Algida yarattığı bu ekonomik değerin yanı sıra eğitim, kültür, turizm, spor, çevre ve dezavantajlı gruplar için de hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları ile sayısız çalışmanın destekçisi olmanın da onurunu taşıyor.

Algida Türkiye’nin mensubu olduğu Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteriyor. İsmindeki “Türk” ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., tamamına yakını Türk çalışanlarıyla, İstanbul, Çorlu ve Konya’daki bulunan 4 fabrikasında ürettiği ve ihraç ettiği ürünler aracılığıyla halkımızın gıda, kişisel bakım, ev bakım, çamaşır ve hijyen alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor, aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 2017 yılında faaliyete geçen Konya fabrikası, Konya’daki en büyük yatırım olmakla birlikte Türkiye’de Tüketici Ürünleri sektöründe tek seferde yapılmış en büyük yabancı doğrudan sermaye yatırımı olmuştur. Unilever küresel ölçekte ise; 200’e yakın ülkede, 400’den fazla markayla her gün 3.4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli, yüzde 100 halka açık, yüzbinlerce insanın hisselerine sahip olduğu şeffaf bir şirket.

Algida Türkiye büyük ailemizle ve nesilden nesile sevilen ürünlerimizle Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor.









