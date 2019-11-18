Kalbi delik Ceren, sağlığına kavuşmak istiyor

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan Ceren Beler, doğuştan kalbi delik olarak dünyaya geldi. Bakkal işleten baba Ali Beler (50) ve evlere temizliğe giderek ailesine ek gelir sağlayan anne Gülperi Beler (48), kızının hastalığına çare bulabilmek için Denizli, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere giderek çözüm aradı. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Beler'e 'Vsd Pulmoner' teşhisi konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle akciğeri de az çalışan Beler'in kalbine ameliyatla yapay damar nakli yapıldı. Beler, geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi. Hastalığını tam anlamıyla atlatamayan, merdiven çıkmakta zorlanan, arkadaşlarıyla birlikte koşup oynayamayan Beler, hastalığı yüzünden ortaokuldan sonra örgün öğretimini bırakmak zorunda kaldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, doğuştan kalbi delik dünyaya gelen ve hastalığı nedeniyle örgün eğitimi bırakmak zorunda kalan Ceren Beler (21), tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyen Beler'in ailesi, operasyonun riskli olduğunu da belirtti.

Ailesiyle birlikte 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki kiralık evlerinde yaşamını sürdüren Beler, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Açık öğretim lisesine devam eden Beler, sobayla ısındıkları oturma odasındaki masasında ders çalışarak sınavlarına hazırlanıyor. Gelecek yıl üniversite sınavına girmeye hazırlanan Beler, hayali olan hemşirelik mesleği için kendisini zorlayan hastalığına rağmen günde 3 saat ders çalışıyor. Sosyal hayattan kopuk bir yaşam süren, yanında kimse olmadan dışarıya çıkamayan Beler, evde annesine ev işlerinde de yardımcı oluyor.

Nakledilen yapay damarın işlevini kaybetmesi sonucu hastalığı nükseden Beler'in ailesi, kızını tedavi ettirebilmek için farklı şehirlerde birçok hastaneye başvurdu. Ancak tedavisi için bir çözüm bulamadı.

Kalbe giden damarların temiz ve kirli kanı aynı anda gönderdiğini, operasyonun riskli olduğunu belirten Beler, "21 yıldır kalp hastasıyım. Kalbimde delik var ve sağ kısımdaki damar ise gelişmemiş. Bu yüzden doktorlar büyük bir ameliyata yanaşmıyor. Hastalığım nedeniyle eve kapalı kalıyorum, yürüyemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Zamanım kısıtlı. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Rahatça yürüyebilmek, hedeflerime ulaşabilmek için bir çare arıyorum. Önce iyileşip daha sonra hemşire olabilmeyi istiyorum. Benim gibi hasta insanlara yardımım dokunsun istiyorum. Evde oturup ölümün kapımı çalmasını istemiyorum. Birinin çıkıp 'sana yardım edeceğim' demesini bekliyorum" dedi.

'ÇARESİZLİK İÇİNDE ÇIRPINIP DURUYORUZ'

Anne Gülperi Beler ise "Biz 21 yıldır çaresizlik içerisinde çırpınıp duruyoruz. Sesimizi duyuramadık. Tek istediğim şey, çocuğumun iyileşmesi. Derdimize derman arıyoruz. Bizim için artık bir umut var. Haluk Levent bize destek olacağını söyledi. Ceren benim gönül yaram. Ben sadece Ceren'imin yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

