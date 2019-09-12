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Kalbi delik doğan çocuklara şifa oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Van'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 5 ayda kalbi delik 26 çocuk sağlığına kavuştu - Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: - "Yeni doğan gruplarında halk arasında 'kalp deliği' olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmakta"

Van'da kalbi delik çocuklar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla tedavi oluyor.

Bölgedeki hastaların batı illerine gitmeden sağlık hizmetinden yararlanabildiği SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüksek teknoloji kullanılarak sağlık hizmeti veriliyor.

Hastanedeki kardiyoloji, kalp damar cerrahisi bölümüne başvuran kalbi delik 26 çocuk, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede daha önce gerçekleştirilemeyen birçok ameliyatın artık hastanelerinde yapıldığını söyledi.

Van ve çevre illerde akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıklarının sık görüldüğüne işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Hastane olarak, çocuk yaşta ve yeni doğan gruplarda doğuştan kalp hastalıkları görülenlere yönelik cerrahi hizmetimiz başladı. Hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet sunuyor. Yeni doğan gruplarında halk arasında 'kalp deliği' olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmakta. Kentte bu ameliyatları yapan tek hastaneyiz. Başarılı iki cerrah arkadaşımız, çocuk kalp damarı ameliyatlarını burada yapmakta."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018'de kentte 7 bin 195 bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Çelik, "Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğdu. Hastanemizde son 5 ay içerisinde 26 çocukta bu ameliyat yapıldı. Hatta bu bebeklerden biri, 1 kilo 800 gramdı. Bu bebeklerin anestezi yönetimi, ameliyatları ve ameliyat sonrası takiplerini yapıyoruz. Hastanemizde tüm imkanlar mevcut olduğu için ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılıyor." dedi.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Şafak Alpat da kurulan ünitede hem yeni doğan hem de çocuk hastalarda kalp cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Op. Dr. Mehmet Aşam ise bölgede doğuştan kalp hastalığı olan çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak için alanında uzman personelle hizmet verdiklerini kaydetti.

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