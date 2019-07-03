HABER

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye bebek Türkiye’de sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Kalp damarları doğuştan ters olan ve Türk Kızılayı’nın öncülüğünde tedavi için İdlib’ten Türkiye’ye getirilen Suriyeli Aye bebek sağlığına kavuştu.Suriye’de kurulan Türk Kızılayı kamplarında yapılan tetkikler sonucunda sağlığında bir problem olduğu anlaşılan Aye bebek Türkiye’ye gönderildi.

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye bebek Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kalp damarları doğuştan ters olan ve Türk Kızılayı’nın öncülüğünde tedavi için İdlib’ten Türkiye’ye getirilen Suriyeli Aye bebek sağlığına kavuştu.
Suriye’de kurulan Türk Kızılayı kamplarında yapılan tetkikler sonucunda sağlığında bir problem olduğu anlaşılan Aye bebek Türkiye’ye gönderildi. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aye bebeğin kalbinde delik olduğu anlaşıldı. Balcalı Hastanesi’nde 20 gün önce gerçekleştirilen ameliyat sonrasında tedavi ve bakım altına alınan Aye bebek sağlığına kavuştu ve taburcu olmayı bekliyor.
Aya bebeğe teşhisi koyan ve ilk müdahaleyi yapan Doç. Dr. Sevcan Alınç Erdem, Aye’nin tedavi için geldiğinde kalbinde geniş bir delik olduğunu fark ettiklerini, bu geniş delik nedeniyle akciğer basıncının yüksek olduğunu belirtti. Erdem, “Bizim için en büyük sıkıntı akciğer basıncının yüksek olmasıydı. İlk olarak Aye’nin ameliyat şansı var mı diye baktık. Yaptığımız tetkikler sonucunda ameliyat olabileceğini gördük” dedi.
Aye’nin kalbindeki geniş deliği kapattıklarını belirten Erdem, Aye’nin ameliyat sonrası dönemi rahat atlatabilmesi için kulakçıklar arasında küçük bir açıklık bıraktıklarını aktardı. Erdem, "Bugün yaptığımız kontrolde Aye’nin akciğer basıncı hala yüksek. Akciğer basıncı henüz istediğimiz düzeylere inmedi ki zaten çok erken. Ameliyat sürecimiz bitti ama takip ve tedavi sürecimiz devam edecek. İlaçlarını düzenleyip Aye’yi evine göndereceğiz. Daha sonra kontrollere gelecek" dedi.
Türk Kızılayı’nın Suriye İdlib’te kurmuş olduğu kamplarda oradaki insanlara yardım ettiklerini belirten Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, “1 ay önce kamplarımızda çalışan doktorlarımız Aye’nin sağlık kontrollerinde bir sorun olduğunu tespit edip Türkiye’ye getiriyorlar. Aye’nin hastaneye yatışı yapıldıktan sonra ailemizin barınma ihtiyacı karşılandı. Doktorlarımız bütün çabalarıyla Aye’nin kalbindeki deliği kapattı ve Aye şifaya ulaştı” dedi.
Erdem, artık taburcu sürecine girdiklerini ve doktorların izin verdiği takdirde, Aya ve ailesini Suriye İdlib’te Kızılay kamplarında misafir etmeye devam edeceklerini söyledi.
Aye’nin annesi Sevra El Muhammed ise doktorların Aye ile çok iyi ilgilendiğini söyledi. Ulaşımlarında ve barınmalarında kendilerine destek olan Türk Kızılayı’na ve Türkiye’ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye bebek Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye bebek Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye bebek Türkiye’de sağlığına kavuştu

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye! İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!
26 yaşındaki genç kadın, 7’nci kez sezaryen ile doğum yaptı26 yaşındaki genç kadın, 7’nci kez sezaryen ile doğum yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.