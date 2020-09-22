Kalbi duran hastayı 2 saatlik kalp masajı ile hayata döndürdüler!

Batmanlı Bağ, önceki gün şiddetli göğüs ağrısı nedeni ile Bölge Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ağrıları sıklaşan Bağ'ın kalbi durdu. Hemen müdahale edilen Bağ için seferber olan doktorlar, genç hastanın kalbini yeniden çalıştırmak için tüm imkanları kullandı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından Bağ'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Ana damarlarından biri yüzde 100 tıkalı olan genç, yapılan anjiyonun ardından tekrar sağlığına kavuştu.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Bölge Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ramazan Astan, literatürde bu kadar uzun kalp durması ve ölümcül ritim problemlerinin, 2 saatlik müdahaleye rağmen yanıt alınamaması durumunda hayatta kalma şansının binde 1'den az olduğunu söyledi. Dr. Astan, "2 saati geçkin bir müdahaleye böylesi hızlı düzelmenin, kalıcı izler bırakmadan yaşanmış olması bizi hem mutlu etti hem de bu zor günlerde umudumuzu korumanın ne kadar önemli olduğu bilincini güçlendirdi" dedi.

"KALBİN EN BÜYÜK DAMARI YÜZDE 100 TIKALIYDI"

Hastanenin acil servisine başvuru anında şiddetli göğüs ağrısı olan hastanın saniyeler içerisinde kalbinin ve solunumunun durması üzerine acil serviste yaklaşık 2 saat süren kalp canlandırması sonucunda çok sayıda elektroşok verilerek hemen acil koroner anjiografi laboratuvarına alındığını ifade eden Uz. Dr. Astan şunları söyledi: