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Kalbi duran hastayı 2 saatlik kalp masajı ile hayata döndürdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Batman'da şiddetli göğüs ağrısı çeken 29 yaşındaki Vefattin Bağ'ın kalbi durması üzerine müdahale de bulunan doktorlar, yaklaşık 2 saat boyunca kalp masajı yaparak hastayı tekrar hayata döndürmeyi başardı. Kalbinin ana damarlarından birinin yüzde 100 tıkalı olduğu öğrenilen Bağ, yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu.

Kalbi duran hastayı 2 saatlik kalp masajı ile hayata döndürdüler!

Batmanlı Bağ, önceki gün şiddetli göğüs ağrısı nedeni ile Bölge Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ağrıları sıklaşan Bağ'ın kalbi durdu. Hemen müdahale edilen Bağ için seferber olan doktorlar, genç hastanın kalbini yeniden çalıştırmak için tüm imkanları kullandı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından Bağ'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Ana damarlarından biri yüzde 100 tıkalı olan genç, yapılan anjiyonun ardından tekrar sağlığına kavuştu.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Bölge Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ramazan Astan, literatürde bu kadar uzun kalp durması ve ölümcül ritim problemlerinin, 2 saatlik müdahaleye rağmen yanıt alınamaması durumunda hayatta kalma şansının binde 1'den az olduğunu söyledi. Dr. Astan, "2 saati geçkin bir müdahaleye böylesi hızlı düzelmenin, kalıcı izler bırakmadan yaşanmış olması bizi hem mutlu etti hem de bu zor günlerde umudumuzu korumanın ne kadar önemli olduğu bilincini güçlendirdi" dedi.

"KALBİN EN BÜYÜK DAMARI YÜZDE 100 TIKALIYDI"

Hastanenin acil servisine başvuru anında şiddetli göğüs ağrısı olan hastanın saniyeler içerisinde kalbinin ve solunumunun durması üzerine acil serviste yaklaşık 2 saat süren kalp canlandırması sonucunda çok sayıda elektroşok verilerek hemen acil koroner anjiografi laboratuvarına alındığını ifade eden Uz. Dr. Astan şunları söyledi:

"Kalp krizine sebep olan kalbin en büyük damarı yüzde 100 tıkalıydı. Anjiyografik müdahale ile damarı açılan hastanın ölümcül ritim problemleri dirençli seyretmeye devam etti. Hastaya anjiyo ünitesinde 1,5 saat kalp masajı ve çok sayıda yapılan elektroşok sonucunda toplamda 2 saati aşkın kalp masajı ve 30’un üzerinde elektroşok verilmesiyle birlikte, kalp damarının kontrol işleminde tamamen açık olduğu izlendi. Hastanın hayati bulgularında düzelme gözlendi. Bir gün sonra solunum cihazından tamamen ayrılmış olan hastanın kalıcı bulgular olmadan normal yaşamına devam etme umudunun güçlü olduğu gözendi" diye konuştu.

ARALIKSIZ MÜDAHALE NEDENİ İLE EKİPTE FENALAŞANLAR OLDU

2 saatlik kalp canlandırma işlemine rağmen hayata dönemeyen hastalarda tıbbi olarak umudun tamamen bittiği algısının oluşmasına rağmen kalbin tek bir atımı oluncaya kadar genç hastada umutlarını koruduklarını aktaran Uz. Dr. Astan, "Aralıksız canlandırma ve damar açma işlemimize devam ettik. Ekipte aralıksız müdahalenin neden olduğu yorgunluktan baş dönmesi ve bayılma benzeri durumlar yaşandı. Yerine destek personel zamanında çağrılarak müdahaleden taviz verilmedi" şeklinde konuştu.

Hayatta kalmanın sevinci yaşayan 29 yaşındaki Vefattin Bağ da "Ben hayatta olduğuma hala inanamıyorum. Tekrar nefes almamı sağlayan başta doktorum Ramazan Astan ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana bir hayat bağışladılar. Allah razı olsun" dedi.

İHA

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