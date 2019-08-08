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Kalbi duran kediye itfaiye erlerin kalp masajı ve suni teneffüs çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Isparta’da veteriner hekim bulamayan vatandaşın rahatsızlandıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü’ne getirdiği kedisine kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye erleri, ellerinden geleni yapmasına rağmen talihsiz hayvanı kurtaramadı.

Isparta’da veteriner hekim bulamayan vatandaşın rahatsızlandıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü’ne getirdiği kedisine kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye erleri, ellerinden geleni yapmasına rağmen talihsiz hayvanı kurtaramadı. İtfaiye erlerinin kediye müdahale anları cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, yaşanan olay sonrasında hayvan sahibinin büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.
Olay, önceki gün Isparta Modernevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ö. isimli vatandaş evinde rahatsızlanan kedisi için akşam saatlerinde veteriner hekim bulamayınca, evinin yakınında bulunan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek görevlilerden yardım istedi. Rahatsız kediyi gören itfaiye erleri, önce kalp masajı yaptı, ardından da sunni teneffüs yaparak hayvanı kurtarmak istedi. Ekipler, talihsiz kediye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Yaşanan olay ve itfaiye ekiplerinin hummalı çabaları ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Talihsiz kedi, itfaiye erlerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan talihsiz olay sonrasında hayvanın sahibi Z.Ö.’nün büyük üzüntü yaşadığı ve daha sonra itfaiye ekipleri tarafından ölen kedisiyle birlikte evine bırakıldığı öğrenildi.

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