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Kalbi duran sürücü kalp masajıyla hayata döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, TIR'a çarparak şeftali bahçesine devrilen kamyonda kalbi duran sürücü, sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajından sonra yeniden hayata döndürüldü.

PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, TIR'a çarparak şeftali bahçesine devrilen kamyonda kalbi duran sürücü, sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajından sonra yeniden hayata döndürüldü. Kaza saat 10.30 sıralarında, Pamukova-Adapazarı Karayolu Pamukova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova'da bulunan bir taş ocağından yüklediği çakılı Adapazarı'na götüren Halim Özcan idaresindeki 54 FJ 936 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan 34 HJ 7453 plakalı TIR'a çarparak yol kenarındaki şeftali bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan Halim Özcan, itfaiye ve 112 Acil ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen sürücüye kalp masajı yapan sağlık ekibi, Halim Özcan'ı dakikalarca uğraştıktan sonra hayata döndürdü. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halim Özcan daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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