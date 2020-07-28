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Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kalbi duran İsmail Arslan (80) için sağlık ekibi zamanla yarıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın duran kalbi doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.

Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Arslan banyoda düştü. Eşinin balkondan yardım istemesi üzerine eve giren komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Kalbi duran Arslan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı. Arslan, ardından zamanla yarışılarak ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arslan, doktorların yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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