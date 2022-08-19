HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kalbi durmuş halde bulundu, uzun süre bitkisel hayatta kaldı! Gözde, hayata böyle tutundu

Kalbi durmuş halde bulundu, uzun süre bitkisel hayatta kaldı! Gözde, hayata böyle tutundu

19.08.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de yaşayan ve evinde kalbi durmuş halde bulunan, uzun süre beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata giren 26 yaşındaki Gözde Özgül'dan sevindiren haber geldi. Kök hücre tedavisi ile yeniden hayata tutunan Gözde'nin tedavi süreciyle ilgili konuşan Dr. Güneri Atalan, yemeye, içmeye ve konuşmaya başladığını söyledi.

Kalbi durmuş halde bulundu, uzun süre bitkisel hayatta kaldı! Gözde, hayata böyle tutundu

Tunceli'de yaşayan 26 yaşındaki Gözde Özgül, evinde ailesi tarafından kalbi durmuş şekilde bulundu. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan kalp mesajı ile hayata tekrar döndürülen Özgül, Elazığ'da bir özel hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde yaşam destek ünitesine bağlı olarak hastaneye getirilen Özgül, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güneri Atalan tarafından tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde beynin uzun süre oksijensiz kaldığı tespit edildi. Ardından Sağlık Bakanlığından gerekli tüm izinler alınarak, Türkiye’de ve dünyada deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından kök hücre nakli yapıldı. Kök hücre İstanbul'daki bir kök hücre merkezinden temin edildi.

erurtk

KONUŞMAYA, YEMEYE VE İÇMEYE BAŞLADI

İlk nakil ile toparlanmaya başlayan Özgül, 5’inci nakilden sonra konuşmaya, yemeye ve içmeye, bazı kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Özgül, kök hücre nakli ile adeta tekrar hayata tutunurken, oksijensiz kalma sonucundaki beynindeki patolojik tüm lezyonlar da ortadan kalktı. Kök hücrenin bir umut ışığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Atalan, Özgül’ün birkaç ay içerisinde yürüyebileceğini söyledi.

UZUN SÜRE BİTKİSEL HAYATTA KALDI

Gözde’nin Tunceli’deki evinde kalbi durmuş şekilde bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Güneri Atalan, “Hastaneye götürüldüğü zaman orada kalbinin çalışmadığı tespit ediliyor. Yaklaşık 30-35 dakikalık kalp masajı öyküsü var. Tunceli’den, hastanemize geldiği zaman bilinç ve şuuru kapalıydı. Her şeyi ile yaşam destek ünitesine bağlı bir hastaydı. İlerleyen günlerde mevcut bitkisel hayat devam etti. Solunum cihazı desteği devam ediyordu. Çektiğimiz beyin görüntülenmesinde beynin oksijensiz kaldığına dair bir takım görüntüler vardı. Yaşının çok genç olması, bizi Türkiye’de ve dünyada yapılan deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından alınan kök hücre nakli yapabilir miyiz diye düşündürdü. Gerçekten de yatışının ikinci ayında boğazı delikken, solunum cihazına bağlıyken, yemiyor, içmiyor ve tuvalet ihtiyacını yapamıyorken, ilaçlara yanıt vermeyen ciddi kasılmaları varken yapılan ilk kök hücre naklinden sonra klinikte kısmi toparlanma görmeye başladık” dedi.

“ORTAYA MUHTEŞEM BİR SONUÇ ÇIKTI”

Şu ana kadar 5’inci kök hücre naklini yaptıklarını aktaran Uzm. Dr. Atalan, “6’ncıyı planladık ama biraz bekleteceğiz. Ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Gözde’nin beyninde olan oksijensiz kalma sonucundaki o patolojik tüm lezyonlar ortadan kalktı. Biz de bunu çok şaşırarak gördük. Bu gerçekten müthiş bir sonuçtu. Sonrasında hastamız konuşmaya başladı. Delik olan boğazını kapattık. Yemeye ve içmeye başladı. Bir takım ihtiyaçlarını kendisi görmeye başladı. Tuvalet ihtiyacını kendisi giderebiliyor. Annesi ve teyzesi ile konuşuyor. Bir takım kelimeleri çok güzel söylemeye başladı. Bundan sonraki süreçte artık iyi bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız olacak. Yürümemesi için hiçbir sebebimiz yok. Birkaç aya kadar da yürüyecek ve bunu göreceğiz” diye konuştu.

“KÖK HÜCRE BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU”

Bunun deneysel bir araştırma olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atalan, “Kalbi duran ve acile gelen, kalp masajı ile beyni oksijensiz kalanlarda kök hücre bizim için umut ışığı oldu. Yurt dışında birçok ülkede yapılıyor. Türkiye’de daha ucuz. Bu süreçte biz Sağlık Bakanlığı onayı alınmasında, kök hücre temininde Prof. Dr. Erdal Karaöz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Onun da çok büyük bir desteği oldu. Kök hücre teminini oradan yaptık. Birkaç haftaya kadar da Gözde hastaneden taburcu olacak. Bir rehabilitasyon merkezinde bundan sonraki tedavisini tamamlayacak” şeklinde konuştu.

“İMKANSIZ GERÇEK OLDU”

Gözde'nin teyzesi Leyla ise, “İlk bulduğumuzda Gözde’nin kalbi durmuştu. Sonra hastaneye kaldırdık. Orada kalp masajı yapıldı ve buraya sevk edildi. Buraya getirildiğinde bitkisel hayattaydı. İki ay süreç öyle geçti. Sonra ilk kök hücre naklini yaptı. Ondan sonra direkt odaya çıkarıldı. Kendine yavaş yavaş gelmeye başladı. Gözde’m şu an burada ve çok mutluyuz. İmkansız gerçek oldu. 5 kök hücreyi aldıktan sonra şu an Gözde’min bilinci açık ve konuşabiliyor. Bir de ayağa kalkarsa bizim için çok büyük bir şey olacak. Buralara gelmesi bile çok büyük bir olay. Uzm. Dr. Güneri Bey'i iyi ki tanıdık. Böyle bir hastaneye geldiğimiz için de çok mutluyuz. Herkese yeğenim örnek olsun. İnsanlara bir umut olsun. Bunu deneyebilirler” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yaşındaki çocuk traktörle dere yatağına yuvarlandı!11 yaşındaki çocuk traktörle dere yatağına yuvarlandı!
Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...
Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirveDünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve
Anahtar Kelimeler:
tedavi kök hücre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

İlginizi Çekebilir

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.