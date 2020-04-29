HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 23:06 | Son Güncelleme

Amasya’da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek korona virüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Bir ay önce yoğun nefes darlığı şikayetiyle getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, başarılı tedaviyle her geçen gün durumunun düzelmesi sonucu sağlığına kavuştu.

Yangın, Covid-19 tanısıyla alındığı yoğun bakım ünitesinde 10 gün süreyle solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi verirken duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı.

Kendisini alkışlarla uğurlayan hastane çalışanlarına minnet duyduğunu belirten Mustafa Yangın, tedavi sürecinde telefonla arayarak durumu hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a teşekkür etti. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı!Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı!
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Van Başkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

29 Nisan 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı!

29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar 1 Haziran'da açılabilir

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'Alevi' görseli nedeniyle suç duyurusu

İmamoğlu hakkında suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.