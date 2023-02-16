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  4. 'Kalbim hiç bu denli ağrımadı' demişti! Zehra Güneş acı haberi duyurdu

'Kalbim hiç bu denli ağrımadı' demişti! Zehra Güneş acı haberi duyurdu

16.02.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili sarsan deprem felaketinin ilk gününden beri sosyal medya hesabında enkaz altındakilere ve depremzedelere yardım etmeye çalışan Zehra Güneş, voleybol camiasının acı kaybını duyurdu.

'Kalbim hiç bu denli ağrımadı' demişti! Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Zehra Güneş, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Ahsen Baş'ı kaybettiğini duyuran bir paylaşım yaptı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.

'Kalbim hiç bu denli ağrımadı' demişti! Zehra Güneş acı haberi duyurdu!

Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem'in hayatını kaybettiği depremde yeni detay ortaya çıktı... Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem'in hayatını kaybettiği depremde yeni detay ortaya çıktı...

Deprem faciasında evsiz kalan vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Zehra Güneş, birkaç ailenin 1 yıllık kira masrafını üstleneceğini açıklamıştı.

'Kalbim hiç bu denli ağrımadı' demişti! Zehra Güneş acı haberi duyurdu!

Ünlü voleybolcu, kızının cesedi başından ayrılmayan acılı baba için söylediği ''Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'' sözleriyle de dikkat çekmişti.


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