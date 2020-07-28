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Kalbimiz gibi kırıldı: OnePlus Nord dayanıklılık testinden sağlam çıkamadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

OnePlus Nord, dayanıklılık testleri yapan JerryRigEverything'e konuk oldu. OnePlus'ın orta seviye akıllı telefonu OnePlus Nord, dayanıklılık testinden maalesef sağ çıkamadı. Tabiri caizse kalbimiz gibi kırıldı.

Kalbimiz gibi kırıldı: OnePlus Nord dayanıklılık testinden sağlam çıkamadı!

OnePlus, OnePlus Nord ile müthiş bir çıkış yaptı. Normalde birçok üreticinin benzer akıllı telefonlar üretmesine rağmen OnePlus, ilk orta seviyeli akıllı telefonunun tanıtımını bir şova dönüştürdü ve adını duyurmayı başardı. Bu şovun ardından OnePlus Nord, ünlü test editörlerine konuk olmaya başladı. Bu isimlerden biri telefonlara uyguladığı dayanıklılık testiyle tanınan YouTuber JerryRigEverything'ti.

ONEPLUS NORD DAYANIKLILIK TESTİNE GİRDİ

OnePlus Nord JerryRigEverything'in testinde ilk olarak çizilme testiyle karşı karşıya kaldı. Pek çok telefon gibi 6. seviyede çizilmeye başlayan OnePlus Nord, böylece yeterli bir performans sundu. Ancak iş telefonun çerçevelerine gelince aynı dayanıklılıktan bahsetmek mümkün değildi. Ünlü YouTuber, OnePlus Nord'un çerçevelerini elma gibi soymaya başladı. Bu hayal kırıklığı yaratan testten sonra ise yanma testine geçildi. OnePlus Nord, yanma testinden de başarıyla çıkamadı. AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, benzer AMOLED ekranlı telefonlar gibi ateşle yaklaşıldığında ekranında iz bıraktı. Bükülme testinde ise deyim yerindeyse dananın kuyruğu koptu.

ONEPLUS NORD HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Android 10'lu OnePlus Nord'u büklemeye başlayan JerryRigEverything, bir anda elinde yamulan bir telefon ile karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine testi bir üst noktaya taşımaya karar veren ünlü isim, telefonu daha da zorladı ve bir noktadan sonra telefonun plastik çerçevesi tamamen kırıldı. Böylece telefon kullanılamaz hale geldi. Üstelik tüm bunları yaparken JerryRigEveryThing çok üst düzey bir güç uygulamadı.

OnePlus Nord dayanıklılık testi

EN ÖNEMLİ SEBEBİ TELEFONUN KASASI

OnePlus Nord'un kendisinden daha ucuz akıllı telefonların dahi başarıyla çıktığı testten sağ salim çıkamaması şüphesiz ki büyük hayal kırıklığı yarattı. Fakat OnePlus Nord'un böylesine bir sonuçla karşı karşıya kalmasının en önemli sebebi plastik ağırlıklı kasası. Zira, OnePlus akıllı telefonu geliştirirken fiyat performansı uygun bir akıllı telefon oluşturmaya çalıştı ancak aynı zamanda maliyetleri düşürmek adına da metal ağırlıklı bir kasadan feragat etmek zorunda kaldı. Dilerseniz JerryRigEverything'in söz konusu testini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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