Kalbimiz gibi kırıldı: OnePlus Nord dayanıklılık testinden sağlam çıkamadı!

OnePlus, OnePlus Nord ile müthiş bir çıkış yaptı. Normalde birçok üreticinin benzer akıllı telefonlar üretmesine rağmen OnePlus, ilk orta seviyeli akıllı telefonunun tanıtımını bir şova dönüştürdü ve adını duyurmayı başardı. Bu şovun ardından OnePlus Nord, ünlü test editörlerine konuk olmaya başladı. Bu isimlerden biri telefonlara uyguladığı dayanıklılık testiyle tanınan YouTuber JerryRigEverything'ti.

ONEPLUS NORD DAYANIKLILIK TESTİNE GİRDİ

OnePlus Nord JerryRigEverything'in testinde ilk olarak çizilme testiyle karşı karşıya kaldı. Pek çok telefon gibi 6. seviyede çizilmeye başlayan OnePlus Nord, böylece yeterli bir performans sundu. Ancak iş telefonun çerçevelerine gelince aynı dayanıklılıktan bahsetmek mümkün değildi. Ünlü YouTuber, OnePlus Nord'un çerçevelerini elma gibi soymaya başladı. Bu hayal kırıklığı yaratan testten sonra ise yanma testine geçildi. OnePlus Nord, yanma testinden de başarıyla çıkamadı. AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, benzer AMOLED ekranlı telefonlar gibi ateşle yaklaşıldığında ekranında iz bıraktı. Bükülme testinde ise deyim yerindeyse dananın kuyruğu koptu.