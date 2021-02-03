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Kalbinde Android Go var: Nokia 1.4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

03.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Kalbinde Android Go var: Nokia 1.4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global çatısı altındaki Nokia, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Nokia 1.4'ü lanse etti. Nokia 1.4, Android 10 Go işletim sistemine sahip ve bütçe dostu özellikleri bünyesinde barındırıyor. İşte Nokia 1.4'ün fiyatı ve özellikleri.

Nokia akıllı telefon üretimine HMD Global sayesinde geri dönmüştü hatırlarsanız. Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlar da üreten şirket, geri dönüşüyle birlikte Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üretmeye başlamıştı. Bu cihazlar genelde bütçe dostu cihazlardı. Nokia şimdi ise birçok kesim tarafından yine bütçe dostu olarak sınıflandırılabilecek yeni telefonu Nokia 1.4'ü tanıttı.

Nokia 1.4 özellikleri

NOKİA 1.4 ÖZELLİKLERİ

Nokia 1.4'ün özelliklerine geçmeden önce şu bilgiyi paylaşalım. Akıllı telefon, Android'in düşük donanımlı cihazlarda çalışması için geliştirilen farklı bir sürümü olan Android 10 Go işletim sistemine sahip. Böylece telefon, düşük RAM miktarında bile belli başlı uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı vadediyor. Şimdi Nokia 1.4'ün özelliklerine geçelim isterseniz. Telefon, 6,51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Bu ekran damla çentikli bir yapıda ve görece kalın çerçeveleri bulunuyor. Nokia 1.4'ün ekranının altında Snapdragon 215 işlemcisi, 1 GB/2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB/64GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon gücünü ise 4.000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

Android 10 Go işletim sistemli akıllı telefonun arka tarafında ise daire şeklindeki bir adacığa yerleştirilmiş 8 MP ana kamera + 2 MP makro kamera bizleri karşılıyor. Ön taraftaki çentikte ise 5 MP'lik selfie kamerası konumlanıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun arka tarafındaki kamera adacığının hemen altında.

Nokia 1.4 fiyatı

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NOKİA 1.4 FİYATI

Nokia 1.4'ün fiyatına gelelim. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak görülen Nokia 1.4'ün başlangıç fiyatı için 99 euroluk bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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