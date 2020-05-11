Kalbinde bir ilk var: Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi K30, birkaç ay önce Xiaomi ve Redmi ortaklığında tanıtılan bir akıllı telefondu. Akıllı telefonun yanında Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom adında iki yeni model daha tanıtılmıştı. Bu modellere bugün bir kardeş daha geldi. Redmi, Redmi K30 5G Racing Edition'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

REDMİ K30 5G RACİNG EDİTİON ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi K30 5G Racing Edition'ın özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip. İşte en çok dikkatimizi çeken ve telefonu da bir ilk olma unvanına kavuşturan özellik de tam da bu noktada yer alıyor.

REDMİ K30 5G RACİNG EDİTİON'IN İŞLEMCİSİ DÜNYADA BİR İLK

Redmi K30 5G Qualcomm'un taze tanıttığı işlemcisi Snapdragon 768G 5G'den gücünü alıyor. Bu sayede Redmi K30 5G, Snapdragon 768G 5G kullanan ilk akıllı telefon olma unvanını taşıyor. Bu işlemci ise modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri ile destekleniyor.

Redmi K30 5G Racing Edition'ın diğer özellikleri arasında bizi işlemcisi kadar heyecanlandıran bir detay yok. Ön tarafında ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş 20 MP + 2 MP kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Redmi K30 serisinin en yeni üyesi, arka tarafında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörüne yer veriyor.

İŞTE REDMİ K30 5G RACİNG EDİTİON'IN FİYATI

30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh gücündeki pilinden destek alan Redmi K30 5G Racing Edition'ın fiyatı ise 1,999 Çin Yuanı (yaklaşık 282 dolar) olarak belirlendi. Telefon şimdilik Çin'de satışta bulunuyor.

