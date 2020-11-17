Kalbinde Snapdragon 875 var: Samsung Galaxy S21 benchmark testinde görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 özellikleri için birçok iddia ortaya atılıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Galaxy S21'in özelliklerine dair bir sızıntı kaynağı ilginç bilgiler paylaşmıştı. Bu bilgilerde, Galaxy S21 ailesinin modelleri, Galaxy S21'in özellikleri ve hatta renk seçenekleri dahi yer almıştı. Bugün ise Galaxy S21'in kalbindeki güce dair bir sızıntı geldi; Galaxy S21 benchmark sonuçları görüntülendi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S21 BENCHMARK TESTİNİN SONUÇLARI

Benchmark testinde görülen Samsung Galaxy S21, paylaşılan ekran görüntüsüne göre tek çekirdekte 1.120 puan, çok çekirdekte ise 3.319 puan aldı. Bu değerler, SM-G996U model numarasına sahip olduğu görülen akıllı telefonun, selefine göre biraz daha performanslı çalıştığını gösteriyor. Bunun nedeni ise görünüşe bakılırsa Snapdragon 875 işlemcisi.

GALAXY S21 AİLESİNDEN BEKLENTİLER NELER?

Snapdragon 875 Qualcomm tarafından henüz tanıtılmadı. Ancak yeni nesil amiral gemisi işlemcisinin 1 Aralık'ta tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun dışında Galaxy S21 ailesinin özelliklerine dair de bir iki kelam etmek gerek. Zira akıllı telefon ailesinden beklentiler; Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı model ile piyasaya çıkmasından yana. Bu modellerin en tepesinde yer alacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra için ise 108 MP'lik arka kamera ve S Pen desteği konuşuluyor. Ancak bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil.

