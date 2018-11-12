HABER

Kalbindeki deliği 31 yıl sonra öğrendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Hasan Köroğlu, doğuştan kalbinde delik ile doğdu ancak durumunu 31 yaşında öğrendi.

Kalbindeki deliği 31 yıl sonra öğrendi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Hasan Köroğlu, doğuştan kalbinde delik ile doğdu ancak durumunu 31 yaşında öğrendi. Psikolojik danışman olan Köroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Antalya'da, bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Köroğlu, geçen haziran ayında kalbindeki çarpıntı nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayenede kalbinde 32 mm çapında delik tespit edildi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan muayene sonrasında hastaya, kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılacağını söyledi. Tetkikler sonrasında ameliyata alınan Hasan Köroğlu'nun 31 yıl boyunca habersiz yaşadığı kalbindeki delik kapatıldı. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Hasan Köroğlu, normal hayatına döndü.
Kalp hastası olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Hasan Köroğlu, tedirgin olduğunu belirtti. Tedavisi için doktor arayışına girdiği sırada Prof. Dr. Hüseyin Okutan'la yolunun kesiştiğini kaydeden Hasan Köroğlu, "Doktorum en geç 3 günde taburcu olabileceğimi, 1-2 hafta içerisinde normal hayatıma dönebileceğimi söyledi. Ameliyattan sonra da süreç söylediği şekilde işledi. 3 günde taburcu oldum. 1 hafta sonra da araba kullanabilecek hale geldim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, rahatça gezebiliyorum" dedi.
'BAZEN 40 YAŞINA KADAR BİLE GİZLİ KALABİLİYOR'
Prof. Dr. Hüseyin Okutan, doğuştan kalp hastalıklarının bazen teşhis edilmeden 30'lu 40'lı yaşlara kadar gizli kalabildiğini söyledi. Bunlar içerisinde de en sık 'atriyal septal defekt' (ASD) denilen, kalp kulakçıkları arasında deliğin kapanmaması ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi: "Hastamızın bu yaşına kadar hiç şikayeti olmamış. Fakat normal bir muayenede kalp kulakçıkları arasındaki duvarın gelişmediği, büyük bir delik olduğu tespit edilmiş. Açık kalp ameliyatı gerekiyordu ancak biz koltuk altından 6-7 santimlik bir kesiden, hiç kemik kesmeden, kaburgalarının arasından girdik. Kendi kalp zarıyla deliği kapattık. Bu günümüzde oldukça yaygınlaşan, hastanın hemen mobilize olabildiği, günlük hayatına da hızlıca geri dönebildiği bir ameliyat tekniği. Ameliyat esnasında boyun ve kasık damarları kullanılarak, sadece kaburgalarının arasından kalbe ulaşılarak bu delik kapatıldı. Aynı yöntemle yine kalp kapağı ameliyatları da yapılıyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi sadece birkaç günü buluyor."

FOTOĞRAFLI

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
'KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak''KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak'
Vasiyetini hazırlayıp ameliyata girdi, iyileşip ülkesine döndüVasiyetini hazırlayıp ameliyata girdi, iyileşip ülkesine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.