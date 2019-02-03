Kalbindeki delik anjiyoyla kapatıldı

Ailenin bu süreçte kendilerine çok destek verdiğini belirten Narin, şunları kaydetti:

Prof. Dr. Nazmi Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşlak'ın durumuna çok üzüldüğünü, ekibiyle günlerce kapalı yöntemle tedavi etmek için toplantılar yaptıklarını söyledi.

Kasıktan girilerek yapılan operasyonda titanyumdan yapılan ve vücuda zarar vermeyen bir tıkaç vasıtasıyla delik kapatıldı.

Hastanede kalp kulakçıkları arasında 30 milimetrelik bir delik tespit edilmesi üzerine aile, deliğin açık kalp ameliyatı yerine anjiyo yöntemiyle kapatılması için İzmir'deki SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmeye karar verdi.

"Açık ameliyat olsaydı da iyi sonuçlar verirdi ama bazı riskleri vardı. Delik geniş olduğu için göğsünü derin açmak gerekirdi. Ameliyatın getirdiği ciddi enfeksiyon riski ve ameliyatın başarısız olmasıyla ilgili sorunlar olabilirdi. Kapalı yöntemle göğsünü açmadan, bayıltmadan kasıktan anjiyo yöntemiyle girerek riskli deliği 30 dakika gibi bir sürede kapattık."

-"Kontrollerini yaptık, sağlık durumu gayet iyi"

Müdahale edilmesiydi İşlak'ın 20'li yaşlarda daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilme riskinin olduğunu aktaran Narin, "Kontrollerini yaptık, sağlık durumu gayet iyi. Bir süre zorlayıcı birtakım hareketlerden uzak kalacak ve ilaç kullanacak ama 6 ay sonra atletizm sporuyla bile ilgilenebilir." diye konuştu.

Baba Merdal İşlak da oğlunun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2 yıldan bu yana aile olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Her gün oğlunu kaybetme korkusunu yaşadığını belirten baba İşlak, "Sonuçta ameliyat olduğu zaman herkesin aklına bazı şeyler gelir, dünya bir yana evladım bir yana. Geniş deliğin anjiyoyla kapanma olasılığı düşüktü. İzmir'e Nazmi Bey'in yanına çok umutlu gelmedik, bize yüzde 70 ümit verdi ama düşündüğümüzden daha rahat oldu. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. İyi ki hocamız karşımıza çıktı." diye konuştu.

