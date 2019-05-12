Kalbindeki mandalina boyutundaki tümör robotik cerrahiyle çıkarıldı

Kardiyolojiye başvurduğunda kalbinde kitle olduğunu öğrendiğini söyleyen Çevik, "Ameliyat olmam gerektiği söylendi. Çok korkuyordum göğüs kafesim açılacak diye ama hastanede robotik cerrahi ile ameliyat yapılabiliyormuş. Kızım izletti ameliyatın nasıl olacağını. Ameliyat izi olarak sadece 3 delik var. Allah'a şükür çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan da Çevik'in kalbin az kan pompalamasına bağlı eforla gelen bir takım şikayetlerle hastaneye geldiğini aktardı.

EKO incelemesinde hastanın kalbinde mandalina büyüklüğünde büyük bir kitle tespit ettiklerini aktaran Onan, "Kitle, kalbin sol kulakçığının içindeydi. Bu kulakçığın boyutu da mandalina boyutundan biraz daha büyük. Ameliyat sırasında bir odacığın hemen hemen üçte ikisini dolduran bir kitleyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Minimal robotik cerrahi yöntemiyle hastaların erken dönemde iyileşmeleri ve günlük sosyal hayata dönmelerinin daha hızlı olduğunu vurgulayan Onan, şunları kaydetti:

"Bu hastalar genellikle standart yöntemlerle göğüs kafesi ön taraftan açılarak, ameliyat ediliyorlar. Ancak bizim gibi robotik cerrahi kullanan merkezlerde bu kitlelerin minimal ya da delikler yardımıyla çıkartılması mümkün. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda kan nakline çok az ihtiyaç duyuluyor. İşlerine erken dönebiliyorlar. Daha az ağrı hissediyorlar. Kozmetik sonuçları da oldukça iyi. Bu ameliyatlar sonrasında göğüs kafesinin açılmaması hem hastaların sağlıklarına daha çabuk kavuşmalarını sağlıyor hem de kendi psikolojileri açısından oldukça olumlu faydaları oluyor."

