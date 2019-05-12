HABER

Kalbindeki mandalina boyutundaki tümör robotik cerrahiyle çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde mandalina büyüklüğünde tümör olduğunu öğrenen 45 yaşındaki İsmi Çevik, şifayı robotik cerrahi ameliyatıyla buldu - Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan: - "Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda kan nakline çok az ihtiyaç duyuluyor. Bu ameliyatlar sonrasında göğüs kafesinin açılmaması hem hastaların sağlıklarına daha çabuk kavuşmalarını sağlıyor hem de kendi psikolojileri açısından oldukça olumlu faydaları oluyor"

İSTANBUL (AA) - Nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrenen 45 yaşındaki İsmi Çevik, robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Çevik, nefes darlığı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonrasında kalbinde mandalina büyüklüğünde tümör tespit edilen Çevik'in ameliyat edilmesine karar verildi. Robotik cerrahi ameliyatıyla kalbindeki tümör çıkarılan Çevik, sağlığına kavuştu.

Çevik, açıklamasında, son 2 aydır halsizlik şikayetlerinin iyice arttığını ve bunun tansiyon probleminden kaynaklandığını düşündüğünü anlattı.

Kardiyolojiye başvurduğunda kalbinde kitle olduğunu öğrendiğini söyleyen Çevik, "Ameliyat olmam gerektiği söylendi. Çok korkuyordum göğüs kafesim açılacak diye ama hastanede robotik cerrahi ile ameliyat yapılabiliyormuş. Kızım izletti ameliyatın nasıl olacağını. Ameliyat izi olarak sadece 3 delik var. Allah'a şükür çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

- "Robotik cerrahi ameliyatlarında kan nakline çok az ihtiyaç duyuluyor"

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan da Çevik'in kalbin az kan pompalamasına bağlı eforla gelen bir takım şikayetlerle hastaneye geldiğini aktardı.

EKO incelemesinde hastanın kalbinde mandalina büyüklüğünde büyük bir kitle tespit ettiklerini aktaran Onan, "Kitle, kalbin sol kulakçığının içindeydi. Bu kulakçığın boyutu da mandalina boyutundan biraz daha büyük. Ameliyat sırasında bir odacığın hemen hemen üçte ikisini dolduran bir kitleyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Minimal robotik cerrahi yöntemiyle hastaların erken dönemde iyileşmeleri ve günlük sosyal hayata dönmelerinin daha hızlı olduğunu vurgulayan Onan, şunları kaydetti:

"Bu hastalar genellikle standart yöntemlerle göğüs kafesi ön taraftan açılarak, ameliyat ediliyorlar. Ancak bizim gibi robotik cerrahi kullanan merkezlerde bu kitlelerin minimal ya da delikler yardımıyla çıkartılması mümkün. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda kan nakline çok az ihtiyaç duyuluyor. İşlerine erken dönebiliyorlar. Daha az ağrı hissediyorlar. Kozmetik sonuçları da oldukça iyi. Bu ameliyatlar sonrasında göğüs kafesinin açılmaması hem hastaların sağlıklarına daha çabuk kavuşmalarını sağlıyor hem de kendi psikolojileri açısından oldukça olumlu faydaları oluyor."

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Definecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldıDefinecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı
(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmi Çevik Kalp Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Ha robotik cerrahi tümör

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.