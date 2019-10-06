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Kalbinden 400 gram tümör 2,5 saatlik ameliyatla alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

BATMAN'da yaşayan Gülşen Baksi'nin (50) kalbinde, nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede, tümör tespit edildi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da yaşayan Gülşen Baksi'nin (50) kalbinde, nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede, tümör tespit edildi. 2,5 saat süren ameliyata alınan Baksi'nin kalbi 1 saat makineye bağlanarak, 400 gramlık tümör çıkarıldı.

Gülşen Baksi, nefes darlığı şikayeti üzerine, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrolde, Baksi'nin kalbinde tümör tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Baksi'nin kalbi 1 saat makineye bağlandı ve 400 gramlık tümör başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Mehmet Karaçalılar, Gülşen Baksi'nin kalbindekinin nadir görülen tümör cinsi olduğunu söyledi. Karaçalılar, "Kalp tümörleri çok sık görülen bir tümör cinsi olmamakla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğu 'myxoma' adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir" diye konuştu.

2,5 SAATLİK AMELİYATTA KALBİ 1 SAAT MAKİNEYE BAĞLI KALDI

Opr. Dr. Karaçalılar, ameliyatın 2,5 saat sürdüğünü ve Baksi'nin kalbini 1 saat makineye bağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hastamızda ani başlayan nefes darlığı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde, sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran kitle tespit edildi. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olup ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Hastanın kalbi makineye bağlandı. Daha sonra işlemlere başladık. Rutin kalp ameliyatlarında genelde kalp makineye bağlanır. Kalp içindeki tümör oldukça büyüktü. Kalbin neredeyse tamamı doluydu. Nefes darlığında zorluk çekiyordu. Kalpte büyük tümörü görünce biz de şaşırdık. 2,5 saat süren ameliyatın yaklaşık 1 saatlik bölümünde kalp durdurularak hastanın kalbinden yaklaşık bir mandalina boyutundaki kitle çıkarıldı. Hastamız nefes darlığı şikayetinden kurtuldu. Opr. Dr. Mehmet Coşkun ve cerrahi ekip ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonda çıkarılan kitle patolojiye gönderildi. Dev tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşup taburcu edildi."

'MUCİZE DİYE DÜŞÜNDÜM'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Gülşen Baksi ise "Nefes darlığı ile hastaneye geldim. Kalbimde dev bir kitlenin olduğunu söylediler. Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum; fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda, bu bir mucize olmalı, diye düşündüm. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma, ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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