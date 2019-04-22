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Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) Kahramanmaraş'ta baş dönmesi ve göğüs sıkışması şikayetiyle hastaneye giden kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle teşhis edildi.

Yaklaşık 10 yıldır nefes darlığı ve baş dönmesi şikayeti bulunan 33 yaşındaki Hatice Sarıaltın'a önce vertigo tanısı konuldu.

Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne başvuran 3 çocuk annesi kadının, burada yapılan kontrollerinde kalbinde bir kitlenin olduğu tespit edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kirişci ve Doç. Dr. Aydemir Koçarslan tarafından ameliyata alınan Sarıaltın'ın kalp kulakçığı yakınındaki 6 santimetre çapındaki kitle, 4 saatlik ameliyatın ardından çıkarıldı.

Yıllardır baş dönmesi şikayetinin olduğunu ifade eden Sarıaltın, şunları kaydetti:

"Son 6 yıldır kalbim sıkışıyordu, nefes almakta zorlanıyordum. Bu rahatsızlığımla ilgili birçok kez doktora gittim. Kulak burun boğaz doktoruna gittim Vertigo'dan şüphelenildi. Daha sonra bir doktor bana kalp doktoruna muayene olmamı söyledi. Burada kalbimde kitle olduğu ortaya çıktı. Yapılan ameliyatın ardından kitle çıkarıldı."

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kirişçi de hastanın baş dönmesi ve göğüs sıkışması şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi.

Hastanın kalple ilgili rahatsızlığı olabileceğini düşündüklerini dile getiren Kirişçi, "Ekokardiyografisinde kalbin kulakçık dediğimiz yerinde yaklaşık 6 santimetre çapında kitle olduğunu fark ettik. Bu kitlenin kalbin kapakçık kısmına yerleştiğini ve kalp kan dolaşımını engellediğini gördük. Bunun üzerine kalp, akciğer makinesine bağlayarak hastanın kalbini durdurup yaklaşık 4 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdik. Kitleyi çıkardık." dedi.

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