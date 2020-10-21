HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de köpek gezdirirken kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale Sanayi Mahallesi’ndeki bir okulun önünde meydana geldi.

Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırıkkale’de köpek gezdirirken kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale Sanayi Mahallesi’ndeki bir okulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, köpek gezdirme esnasında birbirleriyle küfürleşen M.Ç. (29) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasında kavga çıktı. Kavga sonrası ayrılan Yunus Emre Aygün, arkadaşları E.A. (26) ve C.A. (22) ile birlikte bir süre sonra M.Ç.’nin evinin önüne tekrar geldi. Burada büyüyen kavgada M.Ç., evinden getirdiği bıçak ile Yunus Emre Pamuk’u kalbinden E.A’yı ise sol kolundan bıçakladı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Yunus Emre Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cinayetin şüphelisi M.Ç. ve kavgaya karışan E.A. ile C.A. isimli şahıslar, gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacakTürk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı! Hapis cezası istendi
Yaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendi
Bakan Karaismailoğlu: Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğiz
Okullar çevresinde endişelendiren görüntü
Okullar çevresinde endişelendiren görüntü
Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL'lik altın çaldılar
Cenaze almak için geldiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.