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  4. Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp’tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça’nın naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar eden Mehmet Keleş‘in aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bulunan Mehmet Ece Alça’nın otopsi işlemi tamamlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça’nın naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar eden Mehmet Keleş‘in aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bulunan Mehmet Ece Alça’nın otopsi işlemi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alça’nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Zeytinburnu’nda bulunan Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi. Yakınları yaşanan dehşet verici olaya ilişkin konuşmak istemezken, genç kadının cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

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