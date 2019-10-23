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Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A (16) ve Emre Aslıvar’ı (16) bıçakla yaralamıştı.

Sivas’ta kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A (16) ve Emre Aslıvar’ı (16) bıçakla yaralamıştı. Kalbinden yara alan Yunus Emre Aslıvar kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslıvar için bugün Sivas Ulu Cam’inde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenleri, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Aslıvar’ın okulunda giydiği ceketi tabutunun üzerine serildi. Aslıvar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Yukarı Tekke Sıra mezarlığında toprağa verildi.

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