Kalbine bilim ve edebiyat "şifa" oluyor

Tarih ve bilime ilgisini öyküler yazarak sürdüren Çimen, bir çocuk dergisinin düzenlendiği yarışmada il birincisi oldu. Hastalığına rağmen hem derslerinde başarılı olan hem de katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Selim Çelebi, ilgi duyduğu edebiyat ve bilim alanında kariyer hedefliyor.

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kendini yoracak oyunlardan uzak duran fakat çok sevdiği bilim ve edebiyat alanlarındaki yarışmalara katılmaktan büyük keyif alan Selim Çimen, TÜBİTAK, Teknofest İstanbul ve Mersin Üniversitesinin düzenlediği robotik kodlama yarışmalarından arkadaşlarıyla çeşitli dereceler elde etti.

Tedavi sürecinde uzun süre sıkıntılar yaşayan Çimen, bir dizi tedavi ve operasyona rağmen sağlığına kavuşamadı.

Akdeniz ilçesinde yaşayan Şehnaz ve Hasan Basri Çimen'in oğlu Selim Çelebi, kalp kasında kalınlaşma, mitral kapak yetmezliği, kalp atış hızının aniden yükselmesi ve yavaşlaması gibi rahatsızlıklarla dünyaya geldi.

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan doğuştan kalp hastası 13 yaşındaki Selim Çelebi Çimen, yaşadığı zorluklara rağmen ilgi duyduğu bilim ve edebiyattaki çabasıyla örnek oluyor.

- "Kalbimin iyileşmesini istiyorum"

Ortaokul son sınıf öğrencisi Selim Çelebi Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp hastalığından dolayı sıkıntılı günler geçirdiğini ancak pes etmediğini söyledi.

Hayallerinin olduğunu anlatan Çimen, şöyle devam etti:

"Ailem, ülkeme faydalı olabilmem için çok büyük emek veriyor. Ülkem için kalbim el verdiği sürece daha yararlı bir insan olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Doktorumun desteğini gördüm ve acılarımı dindirmek için çok uğraştı. Kardiyoloji doktoru olmak istiyorum. Hem kendi hastalığıma hem de benim gibi olan arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Gerek tıp gerekse de bilim alanın büyük buluşlar yapıp insanlara yardımcı olacağım. Kalbimin iyileşmesini istiyorum. Çok zorlandığım oluyor, bazen enerjimin bittiğini hissediyorum."

Sosyal aktivitelere katılarak kendini motive ettiğini dile getiren Çimen, "Ameliyat olduğum sırada annem bir öykü yarışmasından bahsetti. Konunun uzay içerikli olmasından dolayı ben de katılmak istedim. Bilge Çocuk Dergisi'nin haziranda düzenlendiği 'Mars'ta Hayat' konulu yarışmaya 'Dünyalı İstilası' öykümle katıldım. Mersin birincisi oldum. Bu birincilik beni oldukça motive etti ve çok mutlu oldum." diye konuştu.