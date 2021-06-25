HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalbine korkuluk saplanan çocuğa hayat kurtaran müdahale

Kalbine korkuluk saplanan çocuğa hayat kurtaran müdahale

25.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandı. 8 gün yoğun bakımda kalan küçük çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorun, sedyenin üzerine çıkarak küçük çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kalbine korkuluk saplanan çocuğa hayat kurtaran müdahale

Olay, 16 Haziran günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleşti. 12 yaşındaki Hamza Dağ, komşularının bahçesindeki ağaca erik toplamak için çıktı. Ayağının kayması üzerine bahçedeki demir korkulukların üzerine düşen ve kalbine saplanan demirden güçlükle kendini çıkaran Dağ, kapısının önüne sürüklenerek gitti. O esnada annesine bağıran Hamza olay yerinde bilincini kaybetti.

Anne Yadigar Dağ, ambulansı aramadan oğlunu hemen özel bir hastaneye yetiştirdi. Hastanede kalbi duran Hamza’ya sedye üzerinde müdahale etmeye başlayan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Hasanov ameliyathaneye girene kadar kalp masajı yaptı.

kalbine-13-santim-korkuluk-giren-cocugasedye-uzerinde-hayat-kurtaran-mudahale_5053_dhaphoto1

8 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Sedye üzerinde ameliyathaneye girene kadar kalp masajı yapan KVC Uzm. Dr. Serkan Hasanov o anları anlattı. Hasanov, “Hastamız bahçede meyve toplarken korkuluğun üzerine düşüyor ve korkuluğun demiri kalbine saplanıyor. Acil şekilde hastanemizin acil servisine getirildi. Bir telefon aramasıyla başladı bizim telaşımız” dedi.

kalbine-13-santim-korkuluk-giren-cocugasedye-uzerinde-hayat-kurtaran-mudahale_5053_dhaphoto2
Hamza’nın hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu dile getiren doktor Hasanov, "Kalp masajı yapmaya bir an önce başladım. Zaten verilecek karar belli önemli olan o kararı vermek ve uygulamaktı çünkü çok da zamanı yoktu hastanın ve hemen görüntülerde de anlaşıldığı gibi sedyenin üstüne atlayıp masajı yaparak acilen ameliyata aldık. Çok şükür müdahalemizi yapabildik sorun yaşamadı. Şimdi aramızda, bir hayatı kurtardık ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

kalbine-13-santim-korkuluk-giren-cocugasedye-uzerinde-hayat-kurtaran-mudahale_5053_dhaphoto5

AW355071_04

Hamza’nın ameliyatına giren Prof. Dr. Noyan Timuçin Oğuş da küçük Hamza’nın hayata döndüğü anları anlattı. Kaburgalarının arasından giren demir parçasının sağ kalbi yaraladığını söyleyen Oğuş, “Kalbin dışında elastik bir zar var bizim perikard dediğimiz bunu delmiş oradan kalbe girmiş. Dışarıda birkaç kat daha var tabi. Yani kas tabakaları var kemik de var. Dolayısıyla dışarıya dönük kanama yok. Fakat ani gelişen bir olay bu zarın içe kalp kanla dolana kadar kalbe baskı yapana kadar kalp artık genişleyip içine kan alamayacak hale gelene kadar hayatta kalabilir hasta ama ondan sonrası mümkün değildir. Dolayısıyla burada en önemli şey tabi, bir an evvel kararı verip ameliyata girip müdahale edebilmek” diye belirtti.

AW355071_02
Anne Yadigar Dağ da çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi ve doktorlara teşekkür etti.

kalbine-13-santim-korkuluk-giren-cocugasedye-uzerinde-hayat-kurtaran-mudahale_5053_dhaphoto4

Baba Cevdet Dağ ise olay anında evde olmadığını eşinin telefonla araması üzerine hastaneye gittiğini ifade etti. Hastaneye geldiğinde oğlunun ameliyata girdiğini dile getiren baba Dağ, “Allah'ıma şükürler olsun hayatta başta Serkan doktor olmak üzere bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

kalbine-13-santim-korkuluk-giren-cocugasedye-uzerinde-hayat-kurtaran-mudahale_5053_dhaphoto3
Olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını dile getiren Hamza ise onu hayata tekrar döndüren doktorlarına teşekkür etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Polis bile şaşırdı! 2 milyon liralık hırsızlık böyle ortaya çıktıPolis bile şaşırdı! 2 milyon liralık hırsızlık böyle ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik hayal değil!

Erken emeklilik hayal değil!

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

CHP'den istifa edip TİP'e geçti

CHP'den istifa edip TİP'e geçti

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.