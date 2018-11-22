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Kalbini çantasında taşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp rahatsızlıkları nedeniyle 18 kez anjiyo olan ve baypas ameliyatı geçiren, yaşamına yapay kalp destek cihazıyla devam etmek zorunda kalan Hamza Aras, nakil olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor - Sağlık sorunları nedeniyle 40 yıldan bu yana severek yaptığı gazetecilik mesleğini bırakmak zorunda kalan Aras, organ nakli konusunda duyarlılığı artırmak için hastalığı sürecinde yaşadıklarını yazıyor ve bunu kitap haline getirmek istiyor - Hamza Aras: "Cihaz artık benim bir organım oldu. Kalbim artık yanımda atıyor. Kalp nakli olmak için sırada bekliyorum. Zaman zaman hastaneden aranınca sevinçle telefonu açıyorum sonra konuşunca karamsar duruma düşüyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de geçirdiği kalp rahatsızlıkları nedeniyle 18 kez anjiyo olan ve baypas ameliyatı geçiren, kalp yetmezliği nedeniyle hayatına yapay kalp destek cihazıyla devam etmek zorunda kalan eski gazeteci Hamza Aras, umutla, kadavradan bağışlanacak kalbin nakledileceği günü bekliyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk 3 torun sahibi olan 66 yaşındaki Aras, yıllarca ulusal yayın yapan bir gazetenin Ege Bölge Müdürü olarak görev aldı.

Aras, 2001 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde baypas ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından kalp rahatsızlıkları devam eden ve 2017'ye kadar 18 kez anjiyo yapılan Aras'ın sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine kalbinin vücuduna yeteri kadar kan pompalayamadığı tespit edildi.

Aras'a geçen yıl aynı hastanede yapay kalp destek cihazı takılıp, nakil listesine alındı.

Sağlık sorunları nedeniyle çok sevdiği gazetecilik mesleğini bırakmak zorunda kalan Aras, hastalık sürecinde yaşadıklarını evinin üst katında oluşturduğu çalışma odasında yazmaya başladı.

- "Kalbim artık yanımda atıyor"

Hamza Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 aydır yapay kalp cihazıyla kalbinin çarptığını, her geçen gün sağlık sorunlarının arttığını, bir an önce kalp nakli olup sağlığına kavuşmak istediğini söyledi.

Kalbini çantada taşıdığını belirten Aras, "Cihaz artık benim bir organım oldu. Kalbim artık yanımda atıyor. Onu vücudunuzdan ayıramıyorsunuz, zaten ayırırsanız yaşamınız biter. Kalp nakli olmak için sırada bekliyorum. Doktorlarım kalp bağışının yeterli olmadığını söylüyor. Zaman zaman hastaneden aranınca sevinçle telefonu açıyorum sonra konuşunca karamsar duruma düşüyorum." dedi.

Aras, zaman zaman kalp nakli bekleyen hastalarla bir araya geldiklerini, orada kalp nakli olmuş bir arkadaşını gördüğü zaman en az kendi nakil olmuş kadar sevindiğini ifade etti.

- "Yaşadıklarımı bir kitapta toplamak istiyorum"

Organ naklinin önemini topluma anlatmak için bir şeyler yapma kararı aldığını dile getiren Aras, şunları kaydetti:

"Yaşadıklarımla ilgili notlar alıyorum. Mesela cihaz takıldıktan sonra neler oldu. Hastanede neler yapıldı. Bunları nakil olduktan sonra kitap haline getirmek istiyorum. Nakil çok önemli hayat kurtarıyorsunuz. Bir hayat gidiyor ama bağış yaparak diğer hayatı kurtarıyorsunuz."

Aras, yapay kalp destek cihazı kullandığı için uzunca bir süredir çok sevdiği gezilere gidemediğini, nakil olmasının ardından yarım kalan Türkiye turunu tamamlamak istediğini aktardı.

Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ama sağlık sorunları nedeniyle onları parka götürmekte zorlandığını anlatan Aras, herkesi organ bağışında daha duyarlı olmaya çağırdı.

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