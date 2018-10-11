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Kalbinin delik olduğunu 47 yaşında öğrendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilikle yapan 47 yaşındaki Ülkü Doğan'ın baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinin delik olduğunu belirlendi - Ülkü Doğan: "Bu yaşımda kalbimin delik olduğunu öğrendim. Sağolsun ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdular"

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Ülkü Doğan, baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde delik olduğu belirlenince yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Doğan, son zamanlarda baş dönmesi şikayeti artınca ilçedeki hastaneye başvurdu. Dahiliye polikliniğinde muayene olan Doğan, buradaki kontrollerin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin kardiyoloji bölümünde muayene edilen Doğan'ın kalbinde delik olduğu belirlendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Mehmet Erin Tüysüz tarafından kapalı yöntemle ameliyatı yapılan Doğan'ın kalbindeki rahatsızlık giderildi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinde de kalp rahatsızlığı olduğunu anlatarak, "Ailemizde ilk kez benim kalbimde delik çıktı. Bu yaşımda kalbimin delik olduğunu öğrendim. Sağolsun ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdular." dedi.

Doktor Mehmet Erin Tüysüz de Doğan'ın doğumsal bir kalp hastalığı olduğunu, göğüs kemiğini kırmadan kapalı olarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hastanın kalbindeki delik çok genişti. Cerrahi olarak kapatılmasının daha uygun olduğunu düşündük ve göğüs altından girerek ameliyatla deliği kapattık." diye konuştu.

Tüysüz, deliğin kapatılmaması durumunda ilerleyen yıllarda kalp yetmezliği problemlerinin ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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Mersin Mut

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