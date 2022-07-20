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Kalbiniz alarm veriyor olabilir! Fark etmediğiniz kalp hastalığı belirtileri

20.07.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde insanların en çok hayatını kaybetme nedeni olan kalp krizi gibi kalp hastalıklarına karşı çok dikkatli olunmalı. Başta yeme içme düzeni olmak üzere sigaradan uzak ve sporla iç içe bir hayat sürerseniz kalp hastalıkları riskini düşürmüş olursunuz. Yarattığı ciddi sonuçlar nedeniyle kalp hastalıklarına karşı önleminizi ne kadar erken alırsanız sağlığınız için o kadar iyi bir şey yapmış olursunuz. İşte kalp hastalığı habercisi olabilecek belirtiler...

Kalbiniz alarm veriyor olabilir! Fark etmediğiniz kalp hastalığı belirtileri

Kalp hastalıkları, dünyada önde gelen can kayıplarının nedeni olarak ön plana çıkıyor. Vücudunuzu ayakta tutan kalbinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar iyi olursunuz. Kalbinizdeki ufacık bir sorunun tüm hayatınızı etkileyeceğini unutmayın. Kalp hastalıklarını erkenden yakalayıp tedavi olabilmek için erken teşhis çok önemli. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

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GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı meydana geldiğinde ilk akla kalp rahatsızlıkları gelse de birçok başka etken de bu ağrıya neden olabilir. Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Yani kalbin yükü arttığında meydana gelir. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleme eğilimindedir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.

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NEFES DARLIĞI

Önce efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemlerde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar.

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ÇARPINTI

Kalp atışları hızlanır ve düzensizleşir. Bu atışlar göğüste anormal bir biçimde hissedilir. İlave olarak terleme şikâyeti eşlik edebilir ve bayılma da görülebilir. Bu bulgular kalp hastalıklarına işaret olabilir.

ÇABUK YORULMA

Çabuk yorulmanın birçok nedeni olsa da çoğu zaman kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen kalp damar tıkanıklığı veya kalp kapak hastalığı olanlarda önemlidir.

BAYILMA

Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bu bayılmalar genellikle kısa sürelidir. Ani gelişir. Tam bir bilinç kaybı olur. Tekrarlamaya müsaittir, ilerleyicidir.

ÖDEM ARTIŞI

Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur.

SİYANOZ

Çoğunlukla el, ayak parmaklarında ve dudaklarda görülen, dokularda yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle meydana gelen mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri ve kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.


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