Kalbinizi zırh gibi korur, doktor yüzü görmezsiniz! Ejder meyvesi, Türk çayı, nohut...

Kalp sağlığını korumak için yaşam tarzını ve beslenme düzenini değiştirmeliyiz. Sağlıklı bir kalp için akla ilk olarak meyve ve sebze geliyor. Meyve ve sebzeler en sağlıklı seçenekler olurken bunların yanına ekleyebileceğiniz başka besinler de var. Kalbinizi zırh gibi korumak istiyorsanız, bu besinleri bol bol tüketmeye özen gösterin.

NOHUT

Nohutların küçük olduğu biliniyordu ama çoğu insanın bilmediği şey, bunların kardiyovasküler beslenme ile dolu olduğuydu. Nohutlar lif ve potasyumla dolu. Sadece bu değil, nohut kolesterol seviyemizi düşürmeye yardımcı olabilecek vitaminlerle dolu. Kalp hastalıkları riskini azaltması da cabası!

KAHVE

Kahve tutkunu okurlarımıza güzel bir haber getirdik. Kahve, kalp sağlığımızı koruyabilir. Orta derecede kahve tüketimi, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve ayrıca felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

KIZILCIK

Kızılcık, lezzetli olmasının yanı sıra, farklı türde antioksidanlar ve besinlerle dolu. Kalp hastalığını önlemeye yardımcı olmasaydı, kızılcıkları listemize dahil etmek zahmetine girmezdik. Kalp için iyi olmasının yanı sıra, diş eti hastalığı, mide ülseri ve kanser riskini de azalttığı biliniyor.

İNCİR

Çoğumuzun bilmediği şey, incirin kalplerimizi korumak için en iyi besin kaynaklarından biri olduğu gerçeği. Tatlı meyve kalsiyum ve lifle dolu ve ayrıca kalp hastalığının etkilerini tersine çevirebilir.

KETEN TOHUMU

Balık veya kuruyemiş yemeyi sevmeyen ancak yine de bir omega-3 yağ asidi kaynağına ihtiyaç duyan kişiler keten tohumlarını düşünmelidir. Bu tohumlar sağlığımızı güçlendirecek ve kalplerimizin korunmasını teşvik edecek birçok antioksidan, östrojen ve diğer besinlerle dolu.

ACI BİBER

Biberlerde bulunan kapsaisin nedeniyle kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Kalbimiz için gerçekten harika bir haber ama bütün olarak yememenizi tavsiye ederiz.

ZENCEFİL

Zencefil sevenler için bir kez daha müthiş bir haberle karşınızdayız. Birçok insan yemeklerini lezzetlendirmek için zencefil eklemeyi sever. Bu harika baharatın düzenli olarak tüketilmesinin tansiyon ve koroner kalp hastalığı gibi kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğu keşfedildi. Libidoyu yükseltmesi de cabası!

GREYFURT

Çoğu insan greyfurtun kolin, lif, likopen ve potasyumla dolu olduğunun farkında değil. Bunların hepsi, kalp sağlığımızı kontrol altında tutmanın harika bir yoludur.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, arteriyel plak oluşumunun önlenmesine yardımcı olacak antioksidanlarla dolu. Yeşil çayın ayrıca LL, kolesterol ve trigliseritleri düşürmede yardımcı olduğu biliniyor. Yeşil çay tüketimi, kalp sağlığımızı geliştirmenin mükemmel bir yolu.

PORTAKAL

Herkesin portakalı sevdiğini söyleyebiliriz çünkü susuzluğumuzu gidermenin lezzetli bir yolu. Ancak çoğu insan, meyvenin yiyeceğimizdeki kolesterolü emmeye yardımcı olabileceğinin farkında değil. Meyve, sistemimizdeki sodyumun atılmasına yardımcı olabilecek C vitamini, lif, potasyum ve besinlerle dolu. Meyvenin tüketimi ayrıca kan basıncını düşürür ve sağlıksız proteinleri nötralize eder.

KALE

Kale, kardiyovasküler sistemimizin sağlığını güvence altına alacak ve koroner hastalıklarla savaşacak besinler açısından zengin. Kale, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif ile dolu. Yağ ve kalorisi düşük olduğu için yemeklerimize harika bir katkı...

SARIMSAK

Sarımsağın vampirleri savuşturduğu biliniyordu, ancak arterlerdeki plak seviyelerini azaltabileceğini herkese bildirmek isteriz. Sarımsağın ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve kan damarlarını daraltan enzimleri azalttığı biliniyor. Sarımsağın tadını sevmeyenler hap gibi çiğnemeden tüketebilir.

MERCİMEK

Mercimek, potasyum, protein ve magnezyumun en iyi kaynaklarından biri olmasının yanı sıra, kardiyovasküler hastalık ve felç geliştirme riskini de azaltabilir. Ayrıca kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve plak oluşumu riskini de düşürdü.

BADEM

Bademlerin ne kadar lezzetli olduğunu hepimiz biliyorduk ve onları kendi başına yiyebilir veya başka ürünlere dahil edebilirdik. Bademlerin bilişsel işlevleri artırdığı ve güçlendirdiği, kalp hastalıklarıyla savaştığı ve kolesterolü düşürdüğü biliniyordu. Badem ayrıca LDL emilimini önlemeye yardımcı olduğu bilinen bitki sterolleri açısından da zengindi.

CHIA TOHUMLARI

Chia tohumları, smoothieler için mükemmel bir tamamlayıcı. Chia tohumları mükemmel bir antioksidan, lif, protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağı. Chia tohumları ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye, çeşitli hastalık riskini azaltmaya ve kalp sağlığımızı korumaya yardımcı olur.

ELMA

Elmalar, kalp hastalığı riskimizi azaltacak antioksidanlar, mineraller ve vitaminlerle yüklü. Elma tüketimi de kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

PATLICAN

Hepimiz patlıcanın ne kadar lezzetli olduğunu biliyorduk ama çoğumuzun bilmediği şey vitaminler, nasunin, antioksidanlar, mineraller ve flavonoidler ile dolu olduğuydu. Mor sebzelerin kan dolaşımını iyileştirmeye, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan pıhtılarını önlemeye ve kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olduğu biliniyordu.

HAVUÇ

Havucun cilt bakımı için mükemmel bir kaynak olduğu bilinen bir gerçek. Ancak, havuçların aynı zamanda mükemmel kalp-sağlıklı sebzelerinden biri olarak kabul edilmesiydi. Havuç tüketmek, serbest radikallere ve kalp hastalıklarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Sebze ayrıca kanserle savaşmaya, kemik ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olacak vitamin ve besinlerle doluydu.

KARPUZ

Karpuzu herkes sever. Karpuzlar susuzluğumuzu gidermenin harika bir yolu çünkü %96'sı sudan oluşuyordu. Karpuz potasyum, magnezyum, A, B6 ve C vitamini açısından çok zengin. Karpuz tüketimi kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

EJDER MEYVESİ

Ejder meyvesi adını ülkemizde son yıllarda sıklıkla duymaya başladık. Ejder meyvesi besinler, demir, çoklu doymamış yağ asitleri, karoten, antioksidanlar, kalsiyum, bitkisel besinler ve çok daha fazlasıyla dolu. Bu besinlerin ve vitaminlerin kombinasyonu sadece kalp sağlığınıza değil, aynı zamanda genel bağışıklığınıza ve vitamin alımınıza da yardımcı olacaktır.

DOMATES

Domatesler aslında biraz kalp şekline benziyor değil mi? Belki de size kalbe ne kadar iyi geldiğini söylemeye çalışıyorlar! C ve A vitaminleri, lif, likopen ve potasyum açısından zengin olan domates, kardiyovasküler sağlık için mükemmeldir.

SİYAH ÇAY

Siyah çay kalbiniz için harika olan tonlarca antioksidanla doludur. Bu çayı düzenli olarak içmek kan basıncınızı ve LDL kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olacaktır. Ancak doğru şekilde ve abartmadan içmelisiniz.

ARPA

Arpa lif içeriği yüksektir ve kalbinizi sağlıklı tutarken kolesterol seviyelerini düşürebilir. Bununla birlikte, glüten intoleransınız varsa dikkatli olun.

YUMURTA

Birçok insan kolesterol içeriği nedeniyle yumurtadan kaçınmaya çalışır. HDL'yi yükseltir, ancak gerçekten endişelenecek bir şey yok. Yumurtalar harika bir protein, vitamin ve daha fazlasının kaynağıdır! Bunları düzenli olarak yemek iyi bir fikir olacaktır.



