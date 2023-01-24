Kalbinizin bittiğini gösteren belirtiler! Hemen doktora başvurun

Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan kalp hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğu biliniyor. İşlenmiş etler, kızartılmış yiyecekler, trans yağlar ve rafine karbonhidratlar kalp sağlığını riske atıyor. Vücudumuzun farklı alanlarında görülen belirtiler kalbimiz hakkında uyarı verebiliyor.

KALP SAĞLIĞININ TEHLİKEDE OLABİLECEĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER

AŞIRI TERLEME

Spor, aktivite ya da egzersiz gibi durumlar sırasında normalden fazla terleme belirtileri veriyorsa kalp hastalığı sorunu ile karşı karşıya olabilirsiniz. Çeşitli kalp problemlerinden biri olan terleme bazı kişilerde aşırı düzensiz ve soğuk terleme olarak meydana gelmektedir.

ÇENE AĞRISI

Çenede meydana gelen her ağrı, diş ve ağız sorunları olarak bilinmesine rağmen, çenelerde oluşan ağrının başka önemli nedenlere de sebep olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Ağız ya da çene bölgesinde zonklama, uyuşukluk gibi durumların hissedilmesi yansıyan ağrı durumundadır. Bu sinyaller dikkate alınmalı özellikle çenenin sol kısmında meydana gelen ağrı kalp krizinin önemli belirtileri arasında gösterilmektedir

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağıları, kalp krizinin ya da kalpte oluşacak herhangi bir aksaklığın temel sorunları arasında bilinmektedir. Göğüste oluşacak ağrılar uzmanların aktarımına göre; Göğüs duvarının ardından keskin bir histen donuk bir ağrıya kadar künt bir ağrının meydana gelmesidir. Sol kola, boyuna, sırta ve çeneye kadar yayılabilir. Fakat bazı hastalarda bu durum göğüs ağrısı gibi değil , nefes darlığı veya yorgunluk şeklinde de gözükebilir.

AYAKLARINIZDAKİ DEĞİŞİMLER

Ayaklarınızda ya da ayak bileklerinizde meydana gelen rahatsızlıklar, çukurlaşmış deri gibi değişiklikler sağlığınızın yolunda gitmediğinin göstergesi olabilir.

