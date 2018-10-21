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Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

Brezilya'nın en büyük şezlong firmasının sahibi 25 yaşındaki Fernanda de Assis, bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan birkaç gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç kadın operasyonu yaptırdıktan bir kaç gün sonra nefes alamama, el ayaklarını hareket ettirememe ve vücudunda oluşan morluklar şikayeti ile Rio'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'nın en büyük şezlong üreticisi olan bir şirketin patronu olan 25 yaşındaki iş kadını Fernanda de Assis, kocasından gizli yasal olmayan bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan sonra hayatını kaybetti.

25 yaşındaki kadın kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

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Yoğun bakımda bir kaç gün tedavi altında tutulan kadın hayatını kaybetti.
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Kadının 27 yaşındaki kocası Alex Fernando, karısını defalarca estetik ameliyatlar yapmaması konusunda uyarmasına rağmen kendisini ikna edemediğini söyledi.
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Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
kalça ameliyatı estetik brezilya

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