Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

Brezilya'nın en büyük şezlong üreticisi olan bir şirketin patronu olan 25 yaşındaki iş kadını Fernanda de Assis, kocasından gizli yasal olmayan bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan sonra hayatını kaybetti.
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar
ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!
Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum