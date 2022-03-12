Kalça hareketiyle gündeme gelen Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor

Sahne kostümlerinin yanı sıra konserlerindeki hareketlerinden dolayı da gündem olmaya devam eden Gülşen, geçtiğimiz günlerde seyirciler arasında şarkı okuduğu esnada bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Gülşen'in hamlesiyle şaşkına dönen arkadaşı da şarkıcının kalçasına vurdu. Bu görüntüsüyle tepki çeken Gülşen'in bir videosu daha ortaya çıktı.

MANAJERİNE KALÇA SALLADI

Tony Avlar Instagram hesabında yer alan videoda, Gülşen sahnede şarkı okurken menajeri de orkestra ekibine bahşiş veriyor. O esnada ikilinin yanına gelen Gülşen ise menajerine arkasını dönerek kalçasını sallıyor.





