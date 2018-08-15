HABER

Kalça kemiğinden çene yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, geçen Haziran ayında tüfekle kendisini yüzünden vurarak yaralayan, çene kemiğiyle yüzü parçalanan Mehmet Türken'e (36), kalçasından alınan kemik ile cilt dokusu nakledilerek çene yapıldı.

Kalça kemiğinden çene yaptılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, geçen Haziran ayında tüfekle kendisini yüzünden vurarak yaralayan, çene kemiğiyle yüzü parçalanan Mehmet Türken'e (36), kalçasından alınan kemik ile cilt dokusu nakledilerek çene yapıldı.
Akköy Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Türken, yüzünden av tüfeğiyle kendisini vurdu. Türken'in çene kemiği ve yüzü parçalandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Türken, Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alındı.
Dr. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip, daha sonra tedavi sürecinde, Mehmet Türken'i ameliyata aldı. 4 saat süren ameliyatla, Türken'in kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu yüzüne nakledilerek çene yapıldı. Başarılı nakil sonrası sağlığına kavuşan Mehmet Türken, yemek yiyebilir ve konuşabilir hale geldi.
Operasyonu gerçekleştiren öğretim üyeleri Dr. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç, hastanın yaşadığı olay sonrası çene kemiği ve yanak dokusunda ciddi kayıplar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastamıza iki ekip olarak yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikrocerrahi yöntemler ile nakledip hastamızı hayata ve toplum içine tekrar kazandırdık. Başarılı geçen bu operasyon sonrası artık hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi."

FOTOĞRAFLI

Kalça kemiğinden çene yaptılarKalça kemiğinden çene yaptılarKalça kemiğinden çene yaptılar

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Antalya Kasaplar Odası Başkanı'ndan 'mini koç' satışına tepkiAntalya Kasaplar Odası Başkanı'ndan 'mini koç' satışına tepki
Ayvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyorAyvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.