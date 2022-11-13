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  4. Kalça ve göğüs ameliyatı olmuştu... Mika Raun yatakta eteğini sıyırıp poz verdi!

Kalça ve göğüs ameliyatı olmuştu... Mika Raun yatakta eteğini sıyırıp poz verdi!

13.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz yaptığı paylaşımlarla şoke ediyor. Cinsiyet değiştiren ve kalça/göğüs ameliyatları olan fenomen Mika Can son olarak yatakta iç çamaşırıyla kaldı. Eteğini sıyırıp kıvrımlarını gösteren fenomene "Şaka maka hepimizden iyi kadın oldu ya" yorumları geldi.

Kalça ve göğüs ameliyatı olmuştu... Mika Raun yatakta eteğini sıyırıp poz verdi!

Cinsiyet değişimi sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren TikTok fenomeni Mika Can Raun pozlarına yenilerini ekledi. Alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çene estetiğinden sonra bir hayli değişen Mika Can daha sonra ise ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

Tüm işlemler için 2 buçuk milyon harcayan fenomen son olarak yatak pozu verdi. Yatakta sütyenle ve kısacık eteğiyle poz veren Mika Can sınırları zorladı.

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Eteğini sıyırarak kalçasını göstermekten çekinmeyen fenomene bazı takipçileri "Şaka maka hepimizden iyi kadın oldu ya" yorumlarında bulundu.

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