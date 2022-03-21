Kalçası yırtık kotu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den flaş kız isteme yorumu: Mal ister gibi...

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile televizyon dünyasına adım atan 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden cesur paylaşımlarına devam ediyor. Kız isteme geleneği hakkında "İğrenç" ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin o paylaşımı tartışma konusu oldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN FLAŞ YORUM: "MAL İSTER GİBİ..."

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kız isteme geleneğinin çok saçma olduğunu söyleyerek, "Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan. İğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz rızanız var mı?' de olsun bitsin." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tartışma yaratan bu yorumu bir kesim haklı bulurken bir kesim haksız buldu. Bir kullanıcı, "Senin yaşın küçük anlamazsın bu geleneğin derinliğini." ifadesini kullanırken diğer kullanıcı, "Alışılagelmiş diye doğru olmuyor. Ben de kızıma bunu diyorum. Sen bir mal değilsin. Kimse bana kızınızı istiyoruz diyemeyecek! Aileler tanışır, o kadar. Düğünlerimiz batıdan alma, tanışma da öyle olur!" diye yazdı.



Ayrıca paylaşımı, "Aleyna bunu senin yaşında diyen çok genç kız olur ama evlilik çağına gelince elinde testi ile damadın etrafında dönersin, demedi deme" ifadeleriyle tiye alanlar da oldu.

KALÇASI YIRTIK KOTU OLAY OLDU

Cesur paylaşımlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot giymiş ve bu kotuyla olay olmuştu.

Aleyna Tilki cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.





