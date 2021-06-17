Kalçasına demir parçası battı! Hastaneye kaldırıldı

Kayalık Mahallesi 2417 Sokak içerisinde ikamet eden 10 yaşlarındaki İ.G. isimli çocuk, oyun oynadığı esnada yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bulunan balkondan bahçeye atladı.

TEL ÖRGÜLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bahçeye atlarken burada yer alan tel örgülerin üzerine düşen İ.G’nin kalçasına demir parçası saplandı.

Durumu fark eden İ.G’nin yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olayla ilgili olarak belirtilen adrese itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralı çocuğa batan demir parçasını çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.G., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

