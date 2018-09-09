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Kalçasından çıkanlar şoke etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Deride yaygın olarak görülen epidermoid kistin kalçasında çıkması üzerine genç kadın fenomen doktora gitti.

Dr. Pimple tarafından ameliyat edilen kadının yarasından çıkanlar görenleri şoke etti.

Bu kadarını kimse beklemiyordu

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İşte o operasyon...
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Anahtar Kelimeler:
kist ameliyat operasyon

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