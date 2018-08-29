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Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kalçasında çıkan epidermoid kist sebebiyle ağrı çeken kadın soluğu doktorda aldı.

Uzun bir süre dayanmaya çalışan kadın sonunda pes ederek ünlü doktor Pimple Popper Sandra Lee'ye gitti. Operasyon sonrası ortaya çıkan görüntü videoyu izleyenleri hayrete düşürdü.

Kalçasından çıkanı gören gözlerine inanamadı

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Deride yaygın olarak görülen epidermoid kistin kalçasında çıkması üzerine genç kadın fenomen doktora gitti.
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Dr. Pimple tarafından ameliyat edilen kadının yarasından çıkanlar görenleri şoke etti.
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İşte o operasyon...
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kalça operasyon yağ bezesi

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